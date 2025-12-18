Una de las últimas publicaciones en la red social X de la jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía, volvió a llamar la atención tras conocerse su fallecimiento. En el trino, la funcionaria compartió la sentencia T-115/25 ‘Derechos a la salud mental y al trabajo digno’, cuyo magistrado ponente fue Vladimir Fernández Andrade, un fallo orientado a proteger a los operadores jurídicos de la Rama Judicial frente a la sobrecarga laboral y sus posibles afectaciones a la salud mental.

La publicación cobró relevancia porque coincide con declaraciones que Polanía había entregado en una entrevista a Caracol Radio, en la que habló de la alta carga de trabajo que enfrentaba y de los problemas personales y de salud que, según explicó entonces, se derivaban de esa situación. La sentencia difundida por la jueza aborda precisamente la necesidad de prevenir escenarios de desgaste extremo en el ejercicio judicial.

Tras conocerse ese mensaje en X, Gustavo Gómez, periodista de ese medio de comunicación, se refirió públicamente al contenido del ‘post’ y lo calificó como “muy diciente”, al señalar que reflejaba una preocupación existente dentro del sistema judicial por las condiciones laborales de sus funcionarios.

Todo esto surgió luego de que la jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en su apartamento de Cúcuta en la tarde del miércoles 17 de diciembre, hacia las 5:30 p. m. En el lugar también se encontraba su bebé de dos meses, quien fue atendido de inmediato por las autoridades y personal de emergencia.

La Policía Metropolitana informó que el cuerpo de la jueza no presentaba signos visibles de violencia. El menor fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable y bajo observación médica, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió su protección. Las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué encontraron en el apartamento de la jueza Vivian Polanía?

De acuerdo con información entregada por Blu Radio, la Policía ingresó al apartamento de Vivian Polanía luego de que el esquema de seguridad intentara contactarla en varias ocasiones sin obtener respuesta. Al entrar al inmueble, las autoridades encontraron el cuerpo de la funcionaria y, según los primeros reportes, no se evidenciaron signos de violencia.

En el hogar de la jueza fueron halladas 26 papeletas de cocaína, un elemento que ahora hace parte del proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, este hallazgo aún está siendo analizado por los peritos forenses y su relevancia dentro del caso permanece en verificación, según explicó el periodista Néstor Morales en la mencionada emisora.

