Hallaron sin vida a la jueza Vivian Polanía Franco, la recordada jueza de Cúcuta. Fue encontrada en su apartamento de la capital de Norte de Santander. El cuerpo estaba junto a su bebé recién nacido, el cual sigue con vida.

De acuerdo con Caracol Radio, la abogada no respondía a las llamadas de su esquema de seguridad, el cual se contactó con ella para recogerla y llevarla a cumplir sus labores como togada. Al no poderse comunicar con ella, hablaron con un familiar de Polanía, quien entró a la propiedad con los escoltas.

Al entrar al lugar, se dirigieron a la habitación de la mujer, donde la hallaron sin vida y junto a su bebé recién nacido. El menor estaba vivo, pero fue llevado a un centro médico para saber su estado de salud.

Según El Tiempo, la jueza no tenía signos de violencia en las primeras pesquisas, por lo que es difícil esclarecer si se autoinflingió o algún tercero acabó con su vida.

La jueza Polanía se hizo conocida por una audiencia virtual en la que apareció acostada en su cama mientras fumaba. Aunque fue suspendida, le revocaron la medida.

En las últimas publicaciones que tenía en redes sociales, se veía mostrando su embarazo, inclusive dejando mensajes de amor para su bebé.

