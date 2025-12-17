La muerte de la juez Vivian Polanía, confirmada en la tarde de este 17 de diciembre en Cúcuta, ha causado conmoción en la opinión pública, no solo por las circunstancias en las que fue hallada, sino también por el contenido de su última publicación en redes sociales, que hoy cobra un significado especial.

Las autoridades informaron que el cuerpo de la funcionaria judicial fue encontrado en su apartamento del barrio Ceiba II, en la capital de Norte de Santander, detalló W Radio.

El hallazgo se produjo luego de que su esquema de seguridad alertara a la Policía, tras llegar al edificio para cumplir con su acompañamiento habitual y no recibir respuesta luego de varios minutos tocando la puerta.

Una vez los uniformados lograron ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo de la juez en su habitación. Junto a ella estaba su hijo de apenas dos meses de nacido, quien fue hallado con vida.

El menor fue trasladado de manera urgente a una clínica privada de la ciudad, donde los médicos evalúan su estado de salud, debido a que aún no se ha establecido cuánto tiempo permaneció solo junto al cuerpo de su madre, detallo la emisora.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento, las autoridades manejan como hipótesis preliminar un posible suicidio, aunque han sido enfáticas en señalar que será Medicina Legal la encargada de determinar con precisión qué ocurrió. Por ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme esta versión.

En medio del impacto por la noticia, tomó relevancia la última publicación que Vivian Polanía hizo en sus redes sociales. La imagen fue compartida el 18 de julio, semanas antes de dar a luz, y en ella aparece una ecografía del bebé que esperaba.

En el mensaje, la juez expresó de forma breve y emotiva: “Te amo, Mohammed”, nombre que posteriormente le dio a su hijo.

Esa publicación, que en su momento fue vista como una muestra de ilusión y esperanza por la maternidad, hoy muestra que la jueza no pudo disfrutar de su maternidad y abren un sinfín de preguntas sobre el motivo de su deceso.

¿Quién era Vivian Polanía?

Vivian Polanía se desempeñaba como jueza de control de garantías y contaba con una trayectoria amplia dentro de la Rama Judicial, donde ocupó distintos cargos a lo largo de su carrera.

En los últimos años, su nombre alcanzó notoriedad a nivel nacional por varias decisiones judiciales polémicas, así como por controversias como el manejo de sus redes sociales que derivaron en procesos disciplinarios, los cuales la mantuvieron bajo el foco mediático.

