La sorpresiva muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco se presentó este miércoles 17 de diciembre de 2025, por lo que parece pertinente ahondar en el perfil de esta profesional.

La fallecida era una abogada y funcionaria judicial colombiana, conocida por su labor como Jueza Primera Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías en Cúcuta, según su perfil en Wikipedia.

Era egresada de la Universidad Católica de Colombia y contaba con una especialización en derecho constitucional de la Universidad del Rosario, además de estudios de maestría en derechos humanos.

Su trayectoria ha estado marcada por una alta exposición mediática, debido a su estilo de vida activo en redes sociales y a diversos incidentes en el ejercicio de sus funciones.

En noviembre de 2022, se volvió viral luego de aparecer en una audiencia virtual fumando desde su cama, lo que resultó en una suspensión provisional de tres meses por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander.

A pesar de las controversias, la jueza ha sido objeto de decisiones favorables en procesos disciplinarios recientes. En diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la absolvió de una investigación por presuntos tratos descorteses hacia un abogado durante una audiencia de 2020.

Asimismo, en febrero de 2025, la misma corporación ratificó su absolución en un caso de queja presentado por un fiscal de Cúcuta, determinando que sus expresiones no constituyeron una falta sancionable.

Polanía ha defendido su derecho al libre desarrollo de la personalidad y ha manifestado que sus publicaciones en redes, relacionadas con el ejercicio físico y el “crossfit”, no interfieren con su imparcialidad judicial.

Por su firmeza en casos complejos en la frontera, llegó a ser apodada en medios como “la dama de hierro”, aunque continuaba siendo una figura que causaba debate sobre el decoro judicial en entornos virtuales.

