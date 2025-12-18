Consternación y múltiples interrogantes rodean la muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida junto a su bebé de apenas dos meses en una vivienda ubicada en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. El caso, que salió a la luz en las últimas horas, es objeto de una investigación prioritaria por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con información preliminar entregada por fuentes oficiales, el cuerpo fue encontrado al interior del inmueble donde residía la funcionaria judicial. Al llegar al lugar, unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acordonaron la zona y adelantaron los actos urgentes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

“La inspección inicial no permite, por ahora, determinar con certeza qué ocurrió. Todas las hipótesis están siendo evaluadas”, indicó una fuente de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Vivian Polanía era jueza en ejercicio y su muerte ha causado conmoción tanto en el ámbito judicial como en la ciudadanía. Las autoridades confirmaron que no se evidenciaron signos claros de violencia en una primera revisión, aunque recalcaron que será la autopsia la que permita esclarecer las causas exactas de ambos decesos.

Entre los elementos que han llamado la atención está el hecho de que el bebé, pese a tener dos meses de nacido, no había sido registrado oficialmente. Según se conoció de manera extraoficial en Caracol Radio, esta situación estaría relacionada con presuntos conflictos entre la jueza y su pareja sentimental.

“El registro es lo primero que se hace, con ese registro es con lo que se accede al servicio de salud, entre otras cosas. Al parecer, había conflictos con su pareja o expareja y eso podría haber llevado a la jueza a no registrar a su hijo todavía. Todo es especulación”, dijeron en el medio mencionado.

Hipótesis de la muerte de jueza

Aunque las autoridades han sido cautelosas, no se descarta ninguna línea investigativa. Entre las hipótesis que se evalúan se encuentran una posible situación de salud mental, complicaciones médicas posparto o un hecho asociado a dinámicas familiares complejas. Sin embargo, los investigadores insisten en que sería prematuro sacar conclusiones.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan con las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, si las hubiera. El país permanece a la espera de respuestas frente a un caso que, por la investidura de la víctima y las circunstancias que lo rodean, ha despertado profunda preocupación.

