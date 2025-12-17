La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida en la tarde de este 17 de noviembre en su vivienda en Cúcuta. La togada, recordada por varios escándalos que fueron virales en redes sociales, fue encontrada junto a su bebé.

De acuerdo con las autoridades, el bebé, de dos meses de nacido, se encuentra a salvo y fue trasladado a una clínica para establecer su estado de salud.

El ejercicio judicial de Heidy Vivian Polanía Franco había estado empañado por diferentes escándalos. El más reciente, fue el señalamiento por parte de un fiscal de haber utilizado expresiones despectivas durante audiencias judiciales en abril de 2022.

Según el fiscal denunciante, la jueza utilizó expresiones que calificó como “temerarias y groseras”, citando frases como: “usted anda más perdido que embolatado”, “ya me hace dar risa”, “no sé si es falta de experiencia, última oportunidad” y “Dios mío santo, qué voy a hacer con usted”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, si bien algunas de las expresiones utilizadas por la jueza pudieron resultar inapropiadas, estas no configuraron una falta disciplinaria ni afectaron los derechos fundamentales del fiscal que presentó la queja.

La carrera de la abogada y funcionaria judicial también se había caracterizado por una notable visibilidad pública, impulsada tanto por su constante presencia en redes sociales como por distintos episodios ocurridos durante el desempeño de sus labores.

En cuanto a los detalles de su hallazgo, de acuerdo con Caracol Radio, el aviso de la ausencia de Polanía se dio por el incumplimiento de sus obligaciones. Ante esto, sus familiares alertaron que llevaban un largo tiempo sin tener respuesta a sus llamados, motivo por el cual ingresaron a su vivienda de manera forzada.

Por ahora, las causas del deceso de Vivian Polanía son desconocidas. Por su parte, las autoridades a esta hora adelantan los actos urgentes.

