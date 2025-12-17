Hay consternación por la muerte de Vivian Polanía Franco, una jueza de Cúcuta que se hizo famosa en redes sociales. La mujer fue hallada en su apartamento junto con su bebé durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Estremecedora última foto de la jueza Vivian Polanía: estaba ilusionada con nacimiento de su bebé)

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, no se evidenciaron signos de violencia en la jueza de control de garantías. Las pesquisas no han logrado esclarecer si ella se quitó la vida o un tercero la asesinó.

Lee También

¿Cómo encontraron a Vivian Polanía, jueza de Cúcuta que falleció?

De acuerdo con Caracol Radio, el esquema de seguridad de Polanía la llamó para que se reportara en sus labores judiciales. Sin embargo, ella no respondió, por lo que optaron por contactarse con un familiar, quien llegó al apartamento junto con los escoltas.

Una vez allí, forzaron la puerta de la entrada e ingresaron a la propiedad. A la mujer la encontraron sin vida en su habitación, donde también estaba el bebé que tenía pocos meses de nacido. El menor, que está con vida, fue llevado a un centro asistencial para establecer su condición de salud.

(Lea también: Quién era Vivian Polanía, jueza que apareció muerta y causó polémica por video)

Según informó El Tiempo, las autoridades competentes siguen en indagaciones para esclarecer lo que hay detrás del deceso; además de no haber sido violentada, el apartamento de Polanía no fue forzada antes de que ingresara el esquema de seguridad.

Noticias Caracol afirmó que la jueza hacía seguimiento a investigaciones criminales contra grupos ilegales del norte del país. No obstante, las autoridades no han declarado si estas labores tienen relación con el fallecimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.