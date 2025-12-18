La jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su apartamento en Cúcuta, donde había sido dejada desde la noche anterior por su esquema de seguridad. Junto a ella estaba aún con vida su bebé de solo 2 meses de nacido.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque hay dos hipótesis del caso, las dudas sobre qué le pasó aún están y entre las investigaciones que ahora adelantará la Fiscalía está todo lo relacionado con su entorno.

Parte de las miradas se ponen sobre su última pareja y padre de su bebé. El esposo de Vivian Polanía y padre de su hijo se llama Anuar Salín Jure Balaguera y en una fotografía que aún reposa en las redes sociales de la jueza se les ve muy felices por la llegada de su bebé.

La imagen fue publicada en junio y se les ve muy felices:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vivian Polania Franco (@heidyvivianpolaniafranco)

Su última publicación en su cuenta de Instagram fue el 18 de julio y en esta se le veía muy emocionada por Mohamed, como decidieron llamar a su hijo.

Aunque la jueza Polanía saltó a la fama y el reconocimiento en el ámbito público por su imagen y sus publicaciones en redes sociales, estas habían cambiado desde que se enteró que iba a ser madre.

(Vea también: “Tengo miedo”: reviven entrevista en que jueza Vivian Polanía hablaba de acoso y persecución)

Qué se sabe de Anuar Salín Jure

Su cuenta de Instagram (@anuar.jure) no está pública, pero en ella sí tiene una muestra de su nivel educativo y profesional.

Según esto, sus estudios son:

Administración de Empresas, con especialización en Alta Gerencia

Maestría en Educación -Matemáticas, en la Universidad Francisco de Paula Santander, de Cúcuta

Tecnólogo Gobierno Local – Especialización en Gestión Talento Humano.

Su perfil de LinkedIn señala que él trabajó en:

Servicios Postales de 4-72

Es docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander, desde 2018

Actualmente está vinculado como ejecutivo de cuentas en la empresa GoPack365

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.