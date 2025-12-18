La jueza de control de garantías Vivian Polanía Franco fue hallada muerta el 17 de diciembre de 2025 en su apartamento en Cúcuta, junto a su hijo de dos meses. Según las autoridades, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Sigue a PULZO en Discover

Allegados aseguran que meses antes de su muerte la jueza había manifestado preocupación por dos situaciones que afectaban su vida personal y laboral, y que incluso dejó constancia de ellas en audios enviados a personas cercanas.

De acuerdo con fuentes del caso, citadas por El Tiempo, uno de los temas que más la inquietaba era una presunta persecución laboral por parte de un alto funcionario de la rama judicial en Cúcuta, situación que ya había puesto en conocimiento de las autoridades y para la cual había solicitado apoyo.

El segundo asunto estaba relacionado con conflictos con una expareja, episodios que también quedaron registrados en grabaciones realizadas en abril, en las que la jueza relataba problemas de convivencia y situaciones que consideraba graves.

Lee También

Polanía había ganado notoriedad nacional por videos personales publicados en redes sociales y por varias quejas disciplinarias, la mayoría archivadas.

Su abogado y amigo, Luis Alexánder Maldonado, señaló a ese diario que ella había recibido amenazas por su labor judicial contra bandas criminales y contaba con esquema de seguridad.

Aseguró que días antes de su muerte estaba tranquila y dedicada a su hijo, por lo que pidió esperar el dictamen de Medicina Legal para esclarecer las causas del fallecimiento.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicinal Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado al cual era muy difícil que alguien ingresara”, sentenció en ese periódico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.