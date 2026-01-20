Un profundo ambiente de temor y zozobra se vive en el barrio San Isidro, en la localidad de San Cristóbal Sur, luego del asesinato de un comerciante cuando se disponía a cerrar su establecimiento al finalizar la jornada laboral.

Sigue a PULZO en Discover

La víctima fue identificada como Israel Esneider Pulido, de 31 años, quien fue atacado a bala justo en el momento en que aseguraba su local. Según ‘Gato Noticias, testigos relataron que el hombre tenía aún el manojo de llaves en la mano cuando fue sorprendido por los agresores.

(Lea también: Masacre en Colombia: ellos son las 4 víctimas del ataque y ya hay oscura hipótesis)

De acuerdo con información conocida por @Gatonoticias, Pulido acababa de terminar su día de trabajo y se encontraba en la puerta del negocio cuando fue interceptado por varios delincuentes que se movilizaban en tres motocicletas. Al parecer, los atacantes creyeron que el comerciante llevaba consigo una suma considerable de dinero producto de las ventas del día.

Lee También

En medio del intento de robo, el comerciante habría tratado de defenderse y zafarse de los asaltantes. Sin embargo, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron rápidamente del sector con rumbo desconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

(Lea también: Pareja fue asesinada cuando iban de camino a su casa: hay grave hipótesis del crimen)

El crimen generó conmoción entre los residentes y comerciantes del barrio, quienes manifestaron su preocupación por el aumento de hechos violentos y la falta de seguridad, especialmente en horas de la noche.

Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer plenamente los móviles del homicidio, mientras la comunidad pide mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de violencia.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: