El siniestro ocurrió el jueves 15 de enero en la avenida Carrera 68, en la zona que limita Engativá con Barrios Unidos, donde la combinación de violencia, inseguridad y decisiones impulsivas acabó con la vida de tres personas, incluida una pareja de esposos cuya única ‘culpa’ fue estar en el lugar y momento equivocado.

Santiago Rodríguez y Clara León, un ingeniero pensionado y su esposa, regresaban de una cita médica cuando su vehículo fue impactado por una camioneta gris.

El conductor de este vehículo, un hombre de 34 años, no tenía intención de causar daño mortal; sin embargo, decidió perseguir a dos delincuentes que segundos antes lo habían asaltado en la vía pública. La reacción, según sus declaraciones, fue un acto de impulso motivado por la preocupación por sus propios hijos.

El incidente se desencadenó frente a los menores de edad del conductor, que tienen 5 y 11 años. Según el reporte de las autoridades y el testimonio recogido por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre fue abordado por sujetos armados que le sustrajeron varios objetos de valor, entre ellos una cadena, dos anillos, un reloj y un celular.

Al percatarse de la presencia de sus hijos, que estaban gritando en el asiento trasero, el conductor decidió seguir a los delincuentes. “Subí los vidrios, pero ellos ya habían comenzado a huir. Los vi a unos 100 metros y tomé la decisión de perseguirlos”, relató a los investigadores.

Durante la persecución, uno de los asaltantes habría apuntado con un arma hacia la camioneta gris, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. “Me asusté, bajé la cabeza y frené. Fue cuando sentí el impacto y se activó la bolsa de aire”, explicó. El golpe fue devastador: el automóvil de la pareja quedó totalmente destrozado.

Al acercarse, el conductor se encontró con una escena desgarradora: dos adultos mayores atrapados entre los restos del vehículo, ambos sin vida. El dolor y la frustración lo abrumaron, y no pudo contener las lágrimas ante la magnitud de lo ocurrido.

“Yo estaba mareado y ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima. Me fui hacia donde estaba mi pareja… mi esposa me preguntaba las cosas y yo empecé a llorar sin parar”.

Los allegados de la pareja, reconocidos por su bondad, cuestionaron la decisión de actuar por impulso. “Desafortunadamente, una persona quiso tomarse la ley por sus manos y provocó esto: mató a mi hermana y a mi cuñado en un momento de ira”, declaró un familiar a Noticias Caracol.

Para ellos, la tragedia refleja la inseguridad creciente en la ciudad y cómo la violencia y la ira pueden tener consecuencias irreversibles.

