Un grave siniestro vial ocurrido en la tarde de este jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en el occidente de Bogotá, sigue dejando revelaciones que generan conmoción. Las autoridades confirmaron la identidad del presunto delincuente que sobrevivió al choque múltiple, ocurrido tras una persecución que se habría iniciado luego de un robo a mano armada.

De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO, que asegura fue confirmada por fuentes de la Policía Metropolitana, el hombre que resultó herido y permanece con vida fue identificado como Roberto Camargo Galvis, de 47 años, quien se movilizaba como parrillero en la motocicleta involucrada en el siniestro. El sujeto presenta trauma craneoencefálico severo y fue trasladado de urgencia a la clínica San José Infantil, donde permanece bajo atención médica.

El accidente ocurrió hacia las 2:53 de la tarde, luego de que dos hombres en motocicleta presuntamente cometieran un hurto minutos antes en el sector de Engativá. Según el reporte preliminar y los videos que ya se conocieron del hecho, los sujetos intimidaron con un arma de fuego calibre 38 a una persona cuando salía de un restaurante y emprendieron la huida a alta velocidad por la carrera 68C.

En medio de la persecución, la víctima, en su camioneta, siguió a los presuntos delincuentes hasta la intersección de la avenida 68 con calle 72. Fue allí donde se produjo el violento choque, cuando la motocicleta colisionó contra un vehículo particular, lo que desencadenó un impacto en cadena que involucró tres carros, una volqueta y la moto.

Las autoridades confirmaron que tres personas fallecieron como consecuencia del accidente: uno de los presuntos delincuentes que conducía la motocicleta, un adulto mayor que viajaba en uno de los automóviles impactados y la mujer que lo acompañaba en el asiento del copiloto, quien murió posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

En la escena fue hallada un arma de fuego, que quedó bajo custodia de las autoridades judiciales para su respectivo análisis. Además, se conoció que la motocicleta involucrada tenía dos comparendos vigentes, ambos por conducir sin licencia, y estaba matriculada en el municipio de Funza, Cundinamarca.

El cierre total de la vía en sentido norte–sur se extendió por varias horas, mientras unidades de criminalística adelantaban el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas. La Secretaría de Movilidad informó que el paso fue habilitado de manera gradual cerca de tres horas después del siniestro.

