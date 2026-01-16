La conmoción en Bogotá por el grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 68 con calle 72, en el noroccidente de la ciudad, sigue creciendo con el paso de las horas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Video de segundos previos al accidente en la carrera 68 que dejó 3 muertos: se ve la persecución)

A la tragedia vial, que dejó tres personas muertas, se suma ahora la revelación de la identidad de la pareja de esposos que perdió la vida de manera inesperada mientras se movilizaba por este concurrido corredor de la capital.

Las víctimas fatales que iban en el vehículo particular impactado durante el choque múltiple fueron identificadas como Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68, según compartió El Tiempo.

Lee También

Al parecer, ambos residían en una vivienda cercana al lugar del siniestro, explicó el periódico, lo que ha provocado aún más consternación entre vecinos del sector.

¿Qué se sabe de la pareja de esposos que murió en accidente en Bogotá?

Santiago Rodríguez Montero era ingeniero civil y contaba con una amplia trayectoria profesional. Según el medio citado, tenía 33 años de experiencia en el sector de la construcción, principalmente en proyectos de vivienda.

Por su parte, Clara Lucía León Bernal también tuvo una vida profesional vinculada al servicio público. El Tiempo estableció que fue contratista del Distrito, desempeñándose específicamente en la subdirección de métodos educativos y operativos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

Desde allí, trabajó en programas orientados a la atención y protección de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, una labor social que hoy es destacada luego de conocerse su fallecimiento.

La muerte de la pareja ha generado mensajes de solidaridad y duelo, no solo por la forma abrupta en la que se produjo el accidente, sino porque, según la información conocida hasta ahora, los esposos no tuvieron ninguna responsabilidad en los hechos que desencadenaron el choque.

¿Qué se sabe del accidente en la avenida 68?

El siniestro vial se registró hacia las 2:45 de la tarde de este jueves 15 de enero, a la altura de la avenida 68 con calle 72. El accidente involucró una volqueta, dos camionetas, un carro particular y una motocicleta, y dejó un saldo total de tres personas fallecidas.

#BOGOTÁ | Un fuerte accidente de tránsito se presentó en la avenida 68 sentido oriente-occidente, en el tramo cercano a la calle 72, parte de la calzada se encuentra cerrada. En el hecho se vieron involucrados tres vehículos particulares, una volqueta y una motocicleta, cuyo… pic.twitter.com/5gmd6rzysq — Pulzo (@pulzo) January 15, 2026

Según los reportes, en la motocicleta se movilizaban dos presuntos atracadores, quienes minutos antes habrían intentado cometer un robo en el barrio Las Ferias. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que los ocupantes de la moto intentaron robar a una camioneta Renault Duster Oroch de placas NFZ516.

Tras el intento de hurto, el conductor de la camioneta inició una persecución con el objetivo de inmovilizar a los sospechosos. Esta situación derivó en una peligrosa huida por varias vías del sector, hasta que, en otro video de seguridad, se observa cómo la motocicleta va esquivando varios vehículos en plena avenida 68.

Finalmente, la camioneta alcanzó a la moto, lo que provocó el choque múltiple. En medio del impacto, la motocicleta terminó colisionando de forma directa contra el vehículo particular de placas ZIV554, en el que se desplazaban Santiago Rodríguez Montero y Clara Lucía León Bernal, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer responsabilidades.

* Pulzo.com se escribe con Z