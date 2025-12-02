En medio de alteraciones del orden público en Bogotá, un inesperado caso de inseguridad quedó expuesto por parte de dos jóvenes en el tradicional centro comercial Bulevar Niza (ver mapa). Así lo relataron en un video.

#INSEGURIDAD 🚨🚨🚨 Dos jóvenes cuentan a través de un video que por poco son víctim@s de una delincuente en reconocido centro comercial de Bogotá. Las ciudadanas aseguraron que la mujer las abordó señalándolas de ser distribuidoras de droga en la zona con el fin de intimidarlas.… pic.twitter.com/3b3onhJIZt — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 2, 2025

“Casi nos roban”: afirmaron las mujeres, no identificadas y replicadas por la cuenta de X de Colombia Oscura, sobre una inesperada modalidad que relataron sobre un intento de robo.

Aseguraron que una persona las abordó y las señaló de ser distribuidoras de droga en la zona con el propósito de intimidarlas para llevar a cabo el hurto en pleno centro comercial.

Si bien ellas notaron con extrañeza la situación, siguieron sin mayores sospechas la conversación, hasta que la mujer en cuestión les insistió en que le mostraran el celular para ver “la lupa de WhatsApp”.

El relato sobre el momento de tensión dejó en evidencia que las jóvenes entendieron la situación de riesgo, por lo que tomaron distancia a pesar de los intentos de engaño de la presunta delincuente. Así, al final, se zanjó el peligro.

El tema no pasa desapercibido debido a que recientemente se hizo público un robo en otro famoso centro comercial contra el hijo de Alexandra Montoya, por lo que se encienden las alertas en la temporada decembrina en la capital colombiana.

Bulevar Niza (ver mapa), ubicado en el noroccidente de Bogotá, es reconocido por su diseño amplio, su mezcla de marcas tradicionales y oferta gastronómica, además de ser uno de los puntos comerciales más antiguos y concurridos del sector de Niza.

¿Qué hacer ante un intento de robo en un centro comercial de Bogotá?

Guía práctica sobre qué hacer si es víctima o testigo de un intento de robo en un centro comercial en Bogotá, incluyendo pasos de seguridad, denuncia y cómo actuar para protegerse según protocolos de Alcaldía y demás.

Mantener la calma y evitar confrontarlos: ante un intento de robo o hurto en un centro comercial, lo más importante es preservar la seguridad. Si los delincuentes usan violencia, armas o amenaza física, lo recomendable es no resistirse ni enfrentarlos. Rendirse puede evitar que la situación empeore.

Buscar ayuda del personal de seguridad del centro comercial o guarda de tiendas, y notificar inmediatamente la situación. Muchos centros comerciales en Bogotá tienen protocolos de seguridad (seguridad privada o coordinación con la policía) para reaccionar ante incidentes de hurto o asalto.

Llamar a las autoridades: si el intento de robo involucra agresión, amenaza o hurto consumado, llama a la línea de emergencias 123 . Alternativamente, en Bogotá existe el equipo AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia) que acompaña la denuncia de delitos como hurto o robo. El número es (601) 377 9595 ext. 1137.

. Alternativamente, en Bogotá existe el equipo AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia) que acompaña la denuncia de delitos como hurto o robo. El número es (601) 377 9595 ext. 1137. Conservar pruebas: si es posible, guardar cualquier evidencia (videos, fotos, testigos, datos de quienes estuvieron cerca o testigos). Estas pruebas pueden ser clave para que la policía inicie una investigación formal. Sin pruebas puede ser más difícil identificar agresores.

Hacer la denuncia formal lo antes posible: aunque parezca un robo leve (por ejemplo hurto al bolso o intento frustrado) denunciar ayuda a documentar el hecho, permite a la policía rastrear patrones delictivos y puede prevenir que otros sean víctimas.

Cuidar las pertenencias y mantenerse alerta: prevenir es siempre la mejor medida. Evitar dejar objetos visibles, mantener bolsos cerrados y cerca del cuerpo, no retirar dinero en efectivo en cajeros en zonas de poco tránsito, y no exhibir objetos de valor. Si se va en vehículo, no dejar cosas a la vista.

Así, ante un intento de robo en un centro comercial en Bogotá, lo fundamental es reaccionar con calma, buscar ayuda, alertar a seguridad o policía, conservar evidencia y hacer la denuncia formal. Así contribuyes tanto a tu seguridad como a la prevención del delito.

¿Quién es dueño de Bulevar Niza, de Bogotá?

El dueño formal del Bulevar Niza, es decir, la persona jurídica propietaria del centro comercial, es la entidad registrada como Centro Comercial Bulevar Niza P.H..

La razón social de la entidad tiene NIT 800056712-9 y su domicilio está en la Avenida Carrera 58 # 127-59, en Bogotá. Esta estructura legal opera bajo un régimen de “propiedad horizontal”, lo que indica que el centro comercial,incluyendo sus zonas comunes, locales y parqueaderos, corresponde a una copropiedad, administrada por dicha entidad.

El hecho de que Bulevar Niza esté organizado como propiedad horizontal implica que su administración, mantenimiento, reglamentos internos y decisiones de gestión recaen en la administración de esa copropiedad.

Por lo tanto, cuando se habla de “dueño” de Bulevar Niza, se refiere en realidad a esta copropiedad legal: Centro Comercial Bulevar Niza P.H. Es decir, no hay (al menos públicamente) un propietario individual que figure como “dueño absoluto”, sino una entidad jurídica colectiva que administra el centro comercial, sus bienes comunes y arrendamientos.

