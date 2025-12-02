El video de un hombre en el norte de Bogotá bravuconeando a la policía al lado de un Corvette azul ha provocado muchas reacciones negativas, pero lo que pocos saben qué fue lo que pasó antes de que empezaran a grabar las imágenes.

Según pudo conocer Pulzo, vecinos del sector llamaron a las autoridades porque estas personas estaban haciendo ruido en una zona residencial y de atención médica.

Los vecinos estaban desesperados con la gran cantidad de ruido que estaban provocando estas personas que estaban de fiesta desde tempranas horas de la mañana, con música a muy alto volumen y alterando la buena comunidad.

El vehículo de placas NJM003 ha estado parqueado en varias oportunidades en el lugar en el que sucedió el altercado con la Policía, pero las personas que están allí desconocen quién es la persona que vive en este edificio que fue construido recientemente.

Aunque no hay imágenes de lo que pasó previo a que llegara la Policía, es evidente que tanto el protagonista del video, como sus acompañantes, estaban en estado de alicoramiento y eso también afectó el altercado.

Según dieron a conocer las autoridades, el Corvette malparqueado no fue inmovilizado, pero sí recibió una infracción por no estar en una zona de parqueo permitida. Sin embargo, otro vehículo, un Mercedes Benz, sí fue inmovilizado en el lugar.

Este es el video de lo que sucedió en este caso, que una vez más deja como protagonista a un borracho cerca del volante, aunque, afortunadamente, en esta oportunidad, no hay ninguna tragedia:

Sobre sus dueños, aún no hay mayores detalles, sin embargo, las autoridades investigan al hombre que aparece insultando a los policías, pues parece que tiene unos antecedentes llamativos.

