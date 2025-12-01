Este lunes, primero de diciembre, salió a la luz un video en el que se evidencia que un hombre, dueño de un lujoso carro Corvette color azul, está mal estacionado en Bogotá, lo cual sigue siendo uno de los mayores problemas de movilidad que tiene la capital colombiana.

Debido a eso, llegan agentes de tránsito a pedirle al hombre que se mueva, pero este, aparentemente en estado de alicoramiento, les dice que no lo hará, refiriéndose a ellos con palabras ofensivas como “payasos”, por ejemplo.

De hecho, hubo un momento que llamó mucho la atención porque el hombre, bastante molesto porque le quieren mover el carro, lo amenazan con ponerle una multa, a lo que responde: “¿Multa? Se la pago mil veces si quiere. Si quiere se la pago de una vez”. Este es el momento que quedó grabado:

“¿La multa?, se la pago mil veces”. ¿Qué tal el descaro de este “súperpoderoso”? Mal parqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la policía. Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. @SectorMovilidad necesitamos sanciones! pic.twitter.com/SJAgL1SpX9 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 1, 2025

Ahora, lo llamativo es que más allá de esta afirmación, el vehículo tiene varias multas de tránsito que ya acumulan más de 4’227.’000 pesos, destacando que dos fueron puestas en Medellín y otras dos, en Bogotá, contando esta última por estar mal estacionado.

La primera multa, notificada el 11 de noviembre, corresponde a “Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la ley”, según quedó en el reporte de las autoridades.

Luego, el 31 de octubre, este mismo vehículo fue detenido en Bogotá casi a las 10:00 de la noche por “guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente”. Dichas multas tienen un valor de 1’207.000 pesos, pero sumado a la de mal parqueado de este lunes, ya debe 4’227.424 pesos.

De esta manera, este conductor debe ponerse al día porque de lo contrario podría tener problemas judiciales.

Cabe recordar que si una persona no paga sus multas de tránsito en Colombia, inicialmente recibirá cobros coactivos con intereses de mora, su cuenta quedará reportada en centrales de riesgo (como Datacrédito), y podrá enfrentar embargo de cuentas bancarias y bienes.

Además, no podrá hacer trámites vehiculares como traspasos, revisión técnico-mecánica o renovación de la licencia de conducción, y en casos extremos la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización del vehículo o remate del mismo para cubrir la deuda. Todo esto bajo la jurisdicción de cobro coactivo que tienen las secretarías de movilidad o tránsito municipal.

