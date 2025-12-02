Los antecedentes del sujeto que peleó por el Corvette
Las autoridades en Bogotá investigan los antecedentes del conductor de un lujoso Chevrolet Corvette C8 Stingray, avaluado en cerca de 600 millones de pesos, quien protagonizó un altercado con la Policía en el barrio La Castellana.
En videos difundidos en redes sociales se observa al hombre discutiendo con varios uniformados, luego de que estos le llamaran la atención por estacionar el vehículo en zona prohibida y reproducir música a alto volumen junto con una camioneta Mercedes, frente a un edificio residencial y una clínica.
La Policía inmovilizó el automóvil e impuso un comparendo por bloquear la vía, con una sanción de 604 mil pesos, aún en proceso de notificación a la propietaria del vehículo.
Aunque el parte no registra los datos del infractor, las autoridades indagan si el hombre del video es el mismo que fue sorprendido conduciendo el Corvette sin licencia el 31 de octubre en Kennedy y que tiene antecedentes judiciales.
Una persona con nombre, apellidos y cédula coincidentes figura en expedientes: una condena de tres años en 2017 por hurto calificado agravado, y otra de diez años en 2019 por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto, por la cual obtuvo libertad condicional en junio de 2025. Se evalúa si su conducta con la Policía podría revocar este beneficio.
