En redes sociales se viralizó una grabación en la que se ve al sujeto insultando a varios agentes de tránsito por cuenta de un lujoso Corvette que estaba mal estacionado en una calle del norte de Bogotá.

Diversos medios nacionales revelaron que el hombre era Brayan Bohórquez y que cuenta con varios antecedentes por diversos problemas con la justicia.

Esos medios también divulgaron la imagen de la multa que se impuso en el hecho. Allí, se reveló que el lujoso carro no estaba a nombre de él, sino de una mujer identificada como Tania Hastblady Bohórquez, quien sería familiar del individuo.

La base de datos pública del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) confirma que el lujoso Corvette está a nombre de ella, que el color del vehículo fue modificado y que el auto sí tiene Soat vigente.

Sin embargo, la plataforma del Runt evidencia un dato insólito: la dueña del Corvette no tiene licencia de conducción vigente. Al no tener una licencia registrada, evidentemente tampoco figuran solicitudes formales a su nombre ante esa entidad.

Esto muestra la plataforma pública del Runt: