El debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado por Blu Radio, dejó uno de los momentos más tensos de la jornada cuando Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo protagonizaron un intercambio directo que giró en torno al presidente Gustavo Petro y al conflicto en Gaza.

Lo que comenzó como un cruce de preguntas terminó convirtiéndose en un choque frontal de posturas políticas e ideológicas.

Durante el bloque de preguntas cruzadas, Vicky Dávila lanzó un cuestionamiento que rápidamente elevó el tono del debate:

“¿Por qué te gusta ese Petro? ¿Te gusta un poquito?”.

La frase, pronunciada en medio de una crítica al actual Gobierno, marcó un punto de inflexión en la discusión y dejó ver las diferencias profundas entre ambos aspirantes.

Dávila enmarcó su intervención en un diagnóstico severo sobre la situación del país. Señaló que Colombia atraviesa una etapa de corrupción “disparada”, problemas de seguridad, crisis en el sistema de salud y escasez de oportunidades.

En su argumentación, calificó al mandatario como “un pésimo presidente” y dejó entrever que, a su juicio, Oviedo ha tenido una postura indulgente frente a la administración actual.

La respuesta de Juan Daniel Oviedo no se hizo esperar. Visiblemente incómodo por la insinuación, replicó con firmeza: “Reconocer la realidad no me hace petrista”.

Con esa frase buscó desmarcarse de cualquier etiqueta ideológica y aclarar que su análisis sobre el país no implica respaldo político al jefe de Estado.

Oviedo insistió en que aceptar que una parte del país mantiene una percepción positiva del Gobierno no significa alinearse con él. Recordó que “el 48 % del país siente que las cosas van bien”, y cuestionó si acaso la oposición pretendía “hacer campaña con un país destruido”.

Para el exdirector del DANE, el debate político debe ir más allá de las descalificaciones y centrarse en diagnósticos técnicos y soluciones concretas.

Además, subrayó que el presidente Petro llegó al poder mediante un proceso democrático y que desconocer esa realidad no contribuye a resolver los problemas nacionales.

En su intervención, llamó a superar los “populismos de izquierda o de derecha” y a asumir la discusión pública con mayor responsabilidad y rigor.

Pero el contrapunto no terminó allí. Cuando llegó su turno de preguntar, Oviedo decidió llevar la conversación a un terreno internacional y abordó la guerra en Gaza.

Interpeló a Dávila sobre si no consideraba pertinente abrir la puerta a una postura distinta frente al reconocimiento de un genocidio, al mencionar la muerte de cerca de 16.000 civiles y niños desde 2023.

La periodista respondió marcando distancia frente a la idea de justificar la violencia contra inocentes, pero defendió el derecho de Israel a protegerse.

En ese sentido, cuestionó que el presidente Petro no haya condenado con suficiente contundencia los ataques contra ese país. Para Dávila, el debate internacional también refleja diferencias de criterio en política exterior.

Sin embargo, rápidamente trasladó la discusión al contexto colombiano. Mencionó la violencia interna, el accionar del Clan del Golfo y el reclutamiento de 18.600 menores por parte de las FARC, como ejemplos de problemáticas que, a su juicio, requieren prioridad y una postura firme por parte del Estado.

El cruce entre ambos dejó en evidencia no solo sus diferencias frente al Gobierno actual, sino también su manera de asumir el debate público. Mientras Dávila optó por un tono confrontativo y directo, Oviedo apeló a cifras y a la necesidad de matices.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro del debate de La Gran Consulta y reflejó la polarización que atraviesa la discusión política en el país en medio de la contienda electoral.

