La edad de pensión volvió a convertirse en un tema incómodo —y divisorio— entre los precandidatos de la ‘Gran consulta por Colombia’. Durante el debate, los aspirantes fijaron postura sobre si estarían dispuestos a subir la edad de jubilación, en un país donde el sistema pensional enfrenta fuertes presiones fiscales y demográficas.

En Colombia, para 2026, la edad de pensión de vejez se mantiene en 57 años para mujeres y 62 para hombres. Además, se exige haber cotizado al menos 1.300 semanas en el régimen público administrado por Colpensiones, aunque en el caso de las mujeres el requisito de semanas empezó a disminuir progresivamente desde 2026.

Con ese panorama, la pregunta fue directa: ¿subirían o no la edad de pensión Varios precandidatos rechazaron de plano cualquier aumento.

David Luna fue contundente: “No podemos seguir cambiando las reglas sobre la marcha. No estoy de acuerdo”, afirmó, dejando claro que no respaldaría una reforma en ese sentido.

En la misma línea se ubicó Vicky Dávila, quien aseguró: “No. Vamos a proteger la entrada de los trabajadores. No vamos a hablar de subir la edad de pensión”.

Juan Manuel Galán también descartó esa posibilidad, aunque con un matiz distinto: “No. No es la prioridad en este momento”, señaló, sugiriendo que el debate podría darse más adelante, pero no como eje central de su agenda.

Por su parte, Mauricio Cárdenas se apartó del aumento de edad y planteó otra vía para garantizar la sostenibilidad. “No. Más bien vamos a tomar las medidas para que siga siendo posible. La plata de las pensiones está en los hidrocarburos, por eso tenemos que volver a producir petróleo y gas. También vamos a reducir el gasto público y vamos a asegurarnos que la plata de los pensionados no la pueda coger el Gobierno, como quiere Petro”, sostuvo.

Edad de pensión en Colombia: ¿qué candidatos la aumentarían?

En contraste, algunos precandidatos reconocieron que el tema no es popular, pero consideran que será inevitable.

Aníbal Gaviria fue el más frontal: “No es una cosa políticamente correcta, pero hay que ser francos y esa es la manera de estabilizar el tema pensional. Colombia tiene una de las edades más bajas de pensión de la OCDE. No soy de los tipos que dicen mentiras para llegar al poder”, afirmó.

Juan Daniel Oviedo planteó un ajuste focalizado. “Tenemos la necesidad de actualizar la edad de pensión en función de la mayor esperanza de vida de las mujeres. Queremos que haya formalidad para que a partir de 2035 podamos tener un acuerdo de país para subir la edad de pensión de las mujeres”, explicó.

Enrique Peñalosa también defendió un cambio, pero con una transición generacional. “Los colombianos viven 20 años más que en 1960 o 1970. No podemos tener un sistema como el que le gusta a Petro en el que los trabajadores del momento paguen las pensiones de los adultos mayores. La edad no se le va a aumentar a los que están cerca de pensionarse, sino a los jóvenes que apenas entran a la fuerza de trabajo”, señaló.

Finalmente, Paloma Valencia no centró su respuesta en la edad, sino en el diseño del sistema. “Queremos un sistema pensional en el que usted cotice desde el día que nace. Es decir, nace un niño y la familia puede empezar a ahorrar en una cuenta de ahorros”, propuso, apostando por un modelo de capitalización individual desde etapas tempranas.

El intercambio dejó claro que el tema pensional divide estrategias y visiones de país. Mientras algunos insisten en que no se deben tocar las reglas actuales, otros advierten que la mayor esperanza de vida y la presión fiscal obligarán a tomar decisiones difíciles.

