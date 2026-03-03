Las hijas del reconocido neurocirujano colombiano Fernando Hakim, Denise e Ivette Hakim, han logrado consolidarse como jóvenes emprendedoras con la fundación de Hakims’ Pastry, una pastelería artesanal en Bogotá que combina tradición, creatividad y toques libaneses.

Sigue a PULZO en Discover

Desde su creación, la marca se ha destacado por ofrecer productos de alta calidad, que incluyen galletas, brownies, panes, tartas y postres creativos, todos elaborados con esmero y pasión por la repostería.

(Vea también: La dura advertencia que hace el médico de Miguel Uribe sobre el riesgo de dormir menos: “No le roben horas”)

Hakims’ Pastry ha logrado un crecimiento notable en la capital colombiana, no solo por la calidad de sus productos, sino también por las alianzas estratégicas que han establecido.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por H A K I M S’ P A S T R Y®️ (@hakimspastry)

Un ejemplo de ello fue su colaboración con Starbucks, donde sus galletas se convirtieron en una opción disponible para los clientes de la reconocida cadena internacional.

Además, la pastelería ha recibido altas calificaciones en diversas plataformas digitales, consolidando su reputación y fidelizando a sus clientes gracias a un servicio cercano y una propuesta culinaria innovadora.

Las hermanas Hakim explican que su inspiración proviene de la combinación de sabores tradicionales libaneses con la creatividad que caracteriza la repostería contemporánea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por H A K I M S’ P A S T R Y®️ (@hakimspastry)



Cada producto es elaborado con dedicación y cuidado, logrando un equilibrio entre la estética y el sabor, lo que ha hecho que Hakims’ Pastry sea reconocida por ofrecer experiencias únicas a quienes la visitan. Para Denise e Ivette, cada creación es un reflejo de su esfuerzo, compromiso y amor por la gastronomía.

Hace algunos meses, las emprendedoras sorprendieron al público con una jugada empresarial que les brindó mayor visibilidad y consolidó su marca en Bogotá.

Sin embargo, su proyecto más reciente ha causado aún más expectativa: la apertura de un punto de venta dentro del exclusivo centro comercial Unicentro, un hito que las propias hermanas describieron como un logro inesperado.

“Ni en nuestros sueños nos imaginamos estar en Unicentro”, comentaron en sus redes sociales, reflejando la emoción y satisfacción que representa llevar su negocio a un espacio de tanta relevancia.

Según anunciaron, la pastelería marcará la primera vez que la marca tenga presencia dentro de un complejo comercial de este tipo, aunque ya cuentan con varios puntos de venta en la ciudad.

En otra publicación en redes sociales, escribieron: “A veces los sueños se hornean lento, pero llegan”, un mensaje que refleja tanto su filosofía empresarial como su camino hacia la consolidación de Hakims’ Pastry.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Entre comentarios de felicitación, mensajes de ánimo y expresiones de alegría, los internautas celebraron el esfuerzo y éxito de las jóvenes empresarias.

Mensajes como “¡Felicidades!”, “muchos éxitos”, “lo máximo, felicidades”, “muero de felicidad” y “qué alegría” inundaron sus redes, mostrando el apoyo y admiración que han logrado construir con su trabajo constante y su dedicación a la pastelería artesanal.

El caso de Denise e Ivette Hakim demuestra que la combinación de tradición familiar, creatividad y disciplina puede convertirse en un proyecto exitoso. Con Hakims’ Pastry, no solo han creado una marca reconocida en Bogotá, sino que también han abierto el camino para que otros jóvenes emprendedores se inspiren en su ejemplo, demostrando que con esfuerzo, pasión y una visión clara, es posible transformar sueños en logros concretos y duraderos.

La apertura en Unicentro representa un paso más en su trayectoria, consolidando su presencia en la ciudad y confirmando que su proyecto empresarial sigue en constante crecimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.