El médico neurocirujano Fernando Hakim, quien operó al fallecido candidato presidencial Miguel Uribe, compartió en su cuenta de Instagram una reflexión que rápidamente llamó la atención por su claridad y relevancia: la importancia del sueño nocturno para la reparación y el correcto funcionamiento del cerebro.

En su mensaje, el especialista explicó de manera sencilla por qué dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica que impacta directamente en la salud física, cognitiva y emocional.

Sin embargo, durante la noche ocurre un proceso inverso: “Las vías que en el día se despavimentaron, en la noche se vuelven a pavimentar; todas las conexiones del cerebro se alinean y quedan recién pavimentadas”.

Hakim enfatizó que esta reorganización neuronal es indispensable para mantener la memoria, la concentración y la estabilidad emocional. Además, destacó un aspecto fundamental del sueño que muchas veces pasa desapercibido: la producción de la hormona del crecimiento.

“Durante la noche se produce la hormona de crecimiento, por eso las abuelitas decían: ‘Si no duerme, mijito, no crece’. Fíjese que tenían razón”, comentó.

Esta hormona no solo está relacionada con el desarrollo en la infancia, sino con la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmunológico y múltiples procesos restaurativos en adultos.

Por eso, concluyó con una advertencia contundente: “No le roben horas al sueño”, una frase que ha sido ampliamente compartida por su mensaje preventivo en tiempos donde el agotamiento, la sobrecarga laboral y la falta de descanso se han convertido en problemas cotidianos.

¿Quién es el médico que operó a Miguel Uribe?

Fernando Hakim es uno de los neurocirujanos más reconocidos de Colombia y de América Latina. Hijo del célebre doctor Salomón Hakim —creador de la válvula Hakim, un avance médico que revolucionó el tratamiento de la hidrocefalia—, ha construido una trayectoria marcada por el rigor científico, la innovación y el liderazgo académico.

Actualmente, Hakim es jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, una de las instituciones médicas más prestigiosas del país y de la región. Allí también dirige el Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal, el único en el mundo acreditado por la Joint Commission International, sello que certifica los más altos estándares en calidad asistencial.

Su experiencia incluye intervenciones a pacientes de alto perfil, como William Mebarak, padre de Shakira, entre otros casos complejos que han reforzado su reputación internacional.

Además, combina su práctica clínica con la docencia: es profesor de cátedra en la Universidad de los Andes y docente asociado en la especialización de neurocirugía de la Universidad El Bosque, donde forma a nuevos especialistas en esta exigente área de la medicina.

El equipo que lidera en la Fundación Santa Fe practica cerca de 700 cirugías al año, apoyadas en tecnologías de punta como la navegación cerebral con realidad aumentada, lo que le ha permitido al centro posicionarse como referente en procedimientos neurológicos de alta complejidad.

