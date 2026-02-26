En medio de avisos claves en la economía nacional, Colpensiones lanzó un aviso con el que convocó a millones de personas en Colombia para que pongan sobre la mesas sus temas de interés de cara a un evento clave como lo es la rendición de cuentas por la gestión de 2025.
La entidad indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) que hay un formulario como encuesta con el que los interesados tienen una oportunidad clave solo hasta el viernes 27 de febrero.
Esta fue la publicación:
📢 ¡En #Colpensiones queremos escucharte! Nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Gestión 2025 está en camino…y los temas los eliges tú. 🙌 Diligencia el #formulario: https://t.co/N06ckngetT o ingresa a https://t.co/m5xmWrVauQ y busca el banner sobre el tema. #Lunes pic.twitter.com/wR9wiF1MbC

— Colpensiones (@Colpensiones) February 23, 2026
— Colpensiones (@Colpensiones) February 23, 2026
Al momento de diligenciar el formulario en cuestión se abre la alternativa para participar en el proceso de selección de aspectos a tratar durante la presentación que se va a llevar este año.
¿Cómo participar en rendición de cuentas de Colpensiones en 2026?
El fondo público de pensiones invitó a los usuarios (no necesariamente afiliados) para que diera a conocer cuáles son los temas de interés que consideras deben tratarse en la audiencia pública de rendición de cuentas por la gestión de 2025.
Entre los temas que se pueden plantear se pueden elegir de tres a cinco opciones entre los siguientes:
- Ley 2381 de 2024 (Reforma pensional)
- Régimen de Prima Media – RPM
- Traslado de régimen pensional – Doble Asesoría
- Clases de pensión – (Vejez, invalidez y sobrevivencia)
- Requisitos para acceder a la pensión de vejez
- Pensión familiar
- Programa de Colombianos/as en el exterior
- Programa BEPS: vinculación, ahorro y beneficios
- Sistema de Equivalencias BEPS
- Programa de Bienestar para personas mayores
- Trámites y servicios de Colpensiones
- Servicios de la Sede electrónica de Colpensiones
- Historia Laboral
- Planes y proyectos de Colpensiones
- Gestión presupuestal Colpensiones
- Acciones orientadas a la lucha contra la corrupción
- Compromisos de Colpensiones en el Acuerdo de Paz
- Plan Estratégico Institucional 2023-2026
- Desafíos de la entidad en los próximos años
- Canales de atención a la ciudadanía, presenciales y virtuales
Colpensiones aclaró que el formulario, en el que se piden varios datos personales al momento de diligenciar, no es un medio para la radicación de PQRS (preguntas, quejas, reclamos y solicitudes).
La entidad ofreció un enlace con el informe de gestión con planes de acción durante los diferentes meses de 2025 y demás reportes, entre otros aspectos que sirven para que los afiliados a la entidad y la opinión pública, en general, tengan datos al detalle.
¿Cuándo es la rendición de cuentas de Colpensiones en 2026?
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), como entidad del Estado, tiene la obligación legal de presentar informes detallados sobre su gestión financiera y operativa. Para el año 2026, la entidad ya ha iniciado los preparativos para su ejercicio de rendición de cuentas, el cual se centra en los resultados obtenidos durante la vigencia 2025.
Aunque la fecha exacta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas suele confirmarse con un mes de antelación, los registros históricos y la normativa vigente indican que estos eventos se llevan a cabo tradicionalmente durante el primer semestre del año, usualmente entre los meses de marzo y mayo.
Para 2026, Colpensiones ha habilitado desde enero micrositios de participación para que la ciudadanía elija los temas de su interés, como la implementación de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional).
Es fundamental que los afiliados y pensionados consulten periódicamente los canales oficiales de la entidad para conocer la citación definitiva. La participación ciudadana es clave, ya que permite a los usuarios exigir transparencia sobre el manejo de sus aportes pensionales y la sostenibilidad del sistema público en el largo plazo.
