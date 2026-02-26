En medio de avisos claves en la economía nacional, Colpensiones lanzó un aviso con el que convocó a millones de personas en Colombia para que pongan sobre la mesas sus temas de interés de cara a un evento clave como lo es la rendición de cuentas por la gestión de 2025.

La entidad indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) que hay un formulario como encuesta con el que los interesados tienen una oportunidad clave solo hasta el viernes 27 de febrero.

Esta fue la publicación:

Al momento de diligenciar el formulario en cuestión se abre la alternativa para participar en el proceso de selección de aspectos a tratar durante la presentación que se va a llevar este año.

¿Cómo participar en rendición de cuentas de Colpensiones en 2026?

El fondo público de pensiones invitó a los usuarios (no necesariamente afiliados) para que diera a conocer cuáles son los temas de interés que consideras deben tratarse en la audiencia pública de rendición de cuentas por la gestión de 2025.

Entre los temas que se pueden plantear se pueden elegir de tres a cinco opciones entre los siguientes:

Ley 2381 de 2024 (Reforma pensional)

Régimen de Prima Media – RPM

Traslado de régimen pensional – Doble Asesoría

Clases de pensión – (Vejez, invalidez y sobrevivencia)

Requisitos para acceder a la pensión de vejez

Pensión familiar

Programa de Colombianos/as en el exterior

Programa BEPS: vinculación, ahorro y beneficios

Sistema de Equivalencias BEPS

Programa de Bienestar para personas mayores

Trámites y servicios de Colpensiones

Servicios de la Sede electrónica de Colpensiones

Historia Laboral

Planes y proyectos de Colpensiones

Gestión presupuestal Colpensiones

Acciones orientadas a la lucha contra la corrupción

Compromisos de Colpensiones en el Acuerdo de Paz

Plan Estratégico Institucional 2023-2026

Desafíos de la entidad en los próximos años

Canales de atención a la ciudadanía, presenciales y virtuales

Colpensiones aclaró que el formulario, en el que se piden varios datos personales al momento de diligenciar, no es un medio para la radicación de PQRS (preguntas, quejas, reclamos y solicitudes).

La entidad ofreció un enlace con el informe de gestión con planes de acción durante los diferentes meses de 2025 y demás reportes, entre otros aspectos que sirven para que los afiliados a la entidad y la opinión pública, en general, tengan datos al detalle.

¿Cuándo es la rendición de cuentas de Colpensiones en 2026?

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), como entidad del Estado, tiene la obligación legal de presentar informes detallados sobre su gestión financiera y operativa. Para el año 2026, la entidad ya ha iniciado los preparativos para su ejercicio de rendición de cuentas, el cual se centra en los resultados obtenidos durante la vigencia 2025.

Aunque la fecha exacta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas suele confirmarse con un mes de antelación, los registros históricos y la normativa vigente indican que estos eventos se llevan a cabo tradicionalmente durante el primer semestre del año, usualmente entre los meses de marzo y mayo.

Para 2026, Colpensiones ha habilitado desde enero micrositios de participación para que la ciudadanía elija los temas de su interés, como la implementación de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional).

Es fundamental que los afiliados y pensionados consulten periódicamente los canales oficiales de la entidad para conocer la citación definitiva. La participación ciudadana es clave, ya que permite a los usuarios exigir transparencia sobre el manejo de sus aportes pensionales y la sostenibilidad del sistema público en el largo plazo.

