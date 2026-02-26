El Gobierno de Colombia presentó el nuevo modelo de pasaporte colombiano, que empezará a expedirse desde el 1 de abril de 2026 en el país y en los consulados en el exterior. El documento llega con un rediseño visual y nuevos elementos de seguridad, como parte de una estrategia oficial para modernizar los documentos de viaje y fortalecer la soberanía tecnológica.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el cambio no obliga a los ciudadanos a renovar su pasaporte de forma anticipada. Quienes tengan un documento vigente podrán seguir utilizándolo hasta la fecha de vencimiento, sin necesidad de realizar trámites adicionales por la actualización del modelo.

(Vea también: Contrato millonario de pasaportes en Colombia: polémica por firmas antes de la ley de garantías y dudas de transparencia)

¿Quién podrá sacar pasaporte nuevo gratis?

El beneficio de gratuidad seguirá aplicando únicamente para ciertos grupos poblacionales. Entre los posibles beneficiarios están personas clasificadas en niveles bajos del Sisbén IV que acrediten condiciones específicas, como tratamientos médicos en el exterior, discapacidad con acompañante, adultos mayores de 62 años o jóvenes que viajen por estudios. También se contempla a menores bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ciudadanos con contratos laborales fuera del país.

Lee También

Las tarifas del documento no cambian con el nuevo diseño. El pasaporte ordinario mantiene un costo base de 190.000 pesos, mientras que el ejecutivo se ubica en 323.000 pesos. El pasaporte de emergencia, por su parte, tiene un valor de 192.000 pesos y no incluye impuesto de timbre.

(Lea también: Así quedaron los pasaportes más poderosos del mundo para 2026 y el colombiano tiene ventajas)

Las autoridades recordaron que en departamentos distintos a Bogotá el precio final puede variar por impuestos locales fijados por cada gobernación. Por ello, recomendaron consultar previamente los valores oficiales antes de iniciar el trámite, especialmente ante el inicio del nuevo esquema de expedición en abril de 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.