La inseguridad en Bogotá no da tregua y este martes se registró un robo en el centro comercial Andino, uno de los más exclusivos de la capital del país. Las víctimas fueron varios menores de edad; entre ellos, el hijo de Alexandra Montoya.

La periodista contó en Caracol Radio que varios hombres intimidaron a su hijo, quien compartía con sus amigos en el centro comercial, para robarle sus pertenencias.

“Son niños de 13-15 años. Se les acercaron dos hombres y les dijeron: ‘Tenemos cuchillos, no hagan bulla y entreguen los celulares”, detalló Montoya.

La imitadora de ‘La Luciérnaga’ cuestionó que este tipo de actos delictivos ocurran en centros comerciales como el Andino, pero enfatizó en que no es una situación que solo suceda allí, ya que sabe de otros casos registrados en distintos puntos de la ciudad.

Por ahora, el centro comercial Andino no se ha pronunciado sobre el atraco registrado este 25 de noviembre.

