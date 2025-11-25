El asalto en la sede bancaria de Villacolombia, en Cali, ocurrió al mediodía del 24 de noviembre, cuando dos hombres jóvenes entraron al lugar y sacaron armas con las que intimidaron a clientes y cajeros. Allí, los asaltantes tomaron más de 12 millones de pesos mientras las personas dentro del establecimiento observaban con angustia.

Ante los hechos, uniformados de la Policía Metropolitana que se encontraban cerca del sector acudieron al llamado de auxilio. Los sospechosos escaparon a pie y abrieron fuego para evitar la captura, lo que obligó a los agentes a cerrar la zona mediante el llamado ‘plan candado’. Al respecto, el brigadier general Henry Yesid Bello explicó que en ese momento la institución adelantaba labores de prevención contra el hurto, lo que facilitó una reacción rápida.

Los dos hombres, ambos con ciudadanía extranjera, fueron alcanzados y entregados a la Fiscalía General de la Nación. Después de esto, las autoridades incautaron un revólver con seis cartuchos, un arma traumática y el dinero sustraído. De acuerdo con El Tiempo, la Policía afirmó que los capturados habrían llegado desde Bogotá contratados para ejecutar el robo y que se movilizaban en taxi bajo instrucciones de otros implicados.

📌 En video quedó registrado cómo fueron capturados dos hombres luego de haber robado un banco en Villa Colombia, en el centro de Cali. Más detalles en: https://t.co/qNHoGNXaxR pic.twitter.com/wO85Hk2qt6 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 25, 2025

Este caso se suma a una ofensiva más amplia contra el hurto en Cali, que ha dejado más de 1.290 capturas este año. Hasta ahora, otros 12 detenidos fueron vinculados con estafas y hurtos en establecimientos comerciales. Entre ellos, se encontraba el grupo denominado ‘los Timadores’, al que le incautaron cheques, tarjetas bancarias y formatos de consignación en blanco utilizados para engañar a comerciantes. Esta estructura habría afectado a distribuidores de tecnología y electrodomésticos con pérdidas superiores a 300 millones de pesos.

Además, destacó la captura de dos ciudadanos extranjeros implicados en múltiples robos a almacenes de cadena, así como la detención de responsables de hurto en panaderías, locales comerciales y zonas residenciales. Todas estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía por delitos como hurto calificado, porte ilegal de armas, estafa y concierto para delinquir.

