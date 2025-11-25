Este martes, Caracol Radio dio a conocer nuevas imágenes de lo que pasó en la noche del sábado 22 de noviembre, en el conjunto residencial Paronamia Park, ubicado muy cerca de la av. Boyacá con av. Suba.

Inicialmente se conocieron unas imágenes grabadas con la cámara de seguridad del momento en el que este hombre -aún sin identificar- se bajó de un vehículo blanco, sacó el arma y empezó a disparar al aire.

Ahora, las nuevas imágenes muestran y relatan más detalles. La emisora señaló que el ingreso a este conjunto residencial se hace con reconocimiento facial y por eso fue que él no pudo entrar en un primer momento y le tocó devolverse.

Pero lo más llamativo de estas imágenes es que este hombre, cuando ingresó al conjunto residencial, guardó su arma, pero le hizo unas señas al vigilante que estaba muy asustado por los disparos que acababa de escuchar.

En el video grabado al interior del lobby del conjunto residencial se ve al detalle la cara de este hombre, con lo que esperan se pueda identificar:

En esta nueva publicación de Caracol Radio también habló Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, quien explicó en qué circunstancias sucedió todo.

También en Caracol Radio dieron a conocer que oficiales sí llegaron hasta ese conjunto residencial y aunque lograron entrar, la persona que había protagonizado estos disparos ya se había escondido.

Por el momento, no hay mayor claridad sobre esta persona.

