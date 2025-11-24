La primera versión que entregó la Policía sobre el extraño caso en Colina, norte de Bogotá, apunta a la falta de colaboración dentro del conjunto residencial donde habría ingresado el hombre que disparó al aire en plena vía.

(Vea también: [Video] Pánico por hombre que hizo más de 10 disparos en conjunto de Bogotá)

El brigadier Gionanni Cristancho aseguró a City TV que los uniformados llegaron tras el llamado de los vecinos, pero no recibieron ninguna información útil.

Disparos al aire por parte de un habitante del edificio Panoramia Park en Colina. ¿Y ahí qué? @CarlosFGalan nadie resultó herido, pero ¿cómo controlamos a este tipo de personas? pic.twitter.com/WXsLSYa9Mg — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) November 24, 2025

Qué se sabe de los disparos en Colina Campestre

El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia. En ellas se ve al sujeto, vestido con camiseta negra y jean, bajar de una camioneta blanca y disparar varias veces al aire mientras avanzaba hacia un conjunto sobre la avenida Boyacá con 130. Incluso, ya en la portería, volvió a accionar el arma.

Aunque las autoridades ya tienen el video como base, siguen sin conocer quién es el hombre que aparece en las imágenes ni cuál fue el motivo de los disparos. El caso continúa en verificación.

