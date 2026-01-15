En la madrugada de este jueves 15 de enero, las autoridades llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de un hombre que fue encontrado sin vida al interior de una carreta de reciclaje en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio Paraíso, al suroccidente de Bogotá.

El caso se conoció luego de que varios transeúntes alertaran a la Policía por una situación inusual en el sector, donde un fuerte olor comenzó a causar preocupación entre los residentes. Al atender el llamado, uniformados que adelantaban labores de patrullaje inspeccionaron una carreta que, al parecer, había sido abandonada en la vía pública y confirmaron que en su interior se encontraba una persona sin signos vitales.

Tras el hallazgo, unidades de la Sijín hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes. De acuerdo con las autoridades, se adelantan las labores judiciales necesarias para establecer las causas del fallecimiento, determinar si se trató de un homicidio o de una muerte por causas naturales, y revisar las cámaras de seguridad del sector que puedan aportar información clave para el esclarecimiento de los hechos.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el procedimiento se activó tras el aviso de un ciudadano, y reiteró que el caso se encuentra en etapa de investigación. Por el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que, en caso de contar con información que ayude a esclarecer este hecho, la suministre a través de la línea 123 o en el CAI más cercano. Se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles oficiales sobre este caso.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.