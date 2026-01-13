Un caso de presunta intolerancia vial quedó registrado este martes en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, luego de un incidente en el que un bus del SITP embistió en dos ocasiones a una motocicleta cerca del centro comercial Bulevar Niza. La situación, que quedó grabada en video y circula en redes sociales, generó alarma entre ciudadanos y usuarios del sistema de transporte público.

En las imágenes se observa cómo el bus impacta la motocicleta y continúa su marcha, pasando por encima del vehículo liviano mientras el conductor logra apartarse a un costado, evitando ser arrollado. El hecho ocurrió en plena vía urbana y frente a otros actores viales, lo que aumentó la gravedad del episodio.

Transmilenio S.A., entidad gestora del sistema, informó que el caso se encuentra bajo investigación y que se adelanta la revisión del material audiovisual y de los reportes operativos correspondientes. La empresa señaló que entregará más información a medida que avance el proceso interno y se esclarezcan las circunstancias exactas del incidente.

Al lugar acudieron una ambulancia y supervisores del SITP, quienes llevaron a cabo la verificación inicial de lo ocurrido y apoyaron la atención de la emergencia. Según la información preliminar, no se reportaron personas lesionadas, aunque el motociclista resultó visiblemente afectado por la situación.

Un caso de presunta intolerancia se registró este martes en la localidad de Suba, tras un incidente en el que un bus del SITP embistió en dos ocasiones a una motocicleta cerca del centro comercial Bulevar Niza. El hecho es investigado por TransMilenio S.A., entidad gestora del… pic.twitter.com/8IowpfGAGw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 14, 2026

Hasta el momento no se conoce el origen preciso del incidente ni si existió una confrontación previa entre los conductores. Las autoridades competentes y la empresa operadora analizan si el hecho corresponde a una maniobra imprudente, un conflicto vial o una conducta intencional, mientras avanzan las indagaciones para establecer responsabilidades.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia en las vías, la seguridad de los motociclistas y el comportamiento de los conductores del transporte público en la ciudad.

