Sin lugar a dudas, la desaparición de un niño siempre es una tragedia que conmueve a toda la sociedad. Y este es precisamente el caso de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un menor de 9 años en Bogotá, cuya ausencia ha tenido en vilo a su familia y a la comunidad de Ciudad Bolívar, donde reside, como informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La alerta y los últimos pasos que permitieron ubicar sin vida al profesor Neill Cubides en Bogotá)

Desde el viernes 17 de enero de 2026, Adrián no ha regresado a su hogar, hecho preocupante que se acentúa por las complejidades familiares que rodean el caso. El padre del niño, Marco Antonio Pinzón, es el principal sospechoso, lo que agrega un elemento devastador en la búsqueda del menor, según el informe periodístico.

El último registro del pequeño fue en la tarde del mencionado viernes en compañía de su padre en el barrio Lucero Bajo. Posteriormente, Pinzón cortó todo tipo de comunicación: impidió el contacto vía telefónica, apagó el celular del niño y dejó a la desesperada familia sin ninguna información acerca del paradero de Adrián. El capítulo más espeluznante surgió cuando Pinzón llamó a la madre de Adrián para amenazarla con matar al niño y luego suicidarse, en un tortuoso intento de “hacerla sufrir”, como informó el citado diario.

Lee También

La tía de Adrián, Daniela Calvo, se ha convertido en una activa participante en la búsqueda y no duda en señalar a Pinzón como el responsable de la desaparición del menor. “Daniela describe a Adrián como un niño tranquilo y obediente”, lo que acentúa el contraste entre su carácter y la atormentadora situación que vive en estos momentos, según consignó el periódico.

Adrián Mathias, un niño de contextura gruesa, mide cerca de 1,50 metros. Tiene piel trigueña, ojos cafés oscuros y cabello negro y liso. El día de su desaparición vestía un saco color vino tinto, una camiseta negra, jeans negros y zapatillas blancas con líneas azules, de acuerdo con el medio de comunicación.

Lee También

La familia y la Policía Nacional solicitan colaboración ciudadana para recabar cualquier información sobre el paradero de Adrián, que puede reportarse a la línea 305 768 4645 o al correo alfonso.ospina1089@correo.policia.gov.co.

* Pulzo.com se escribe con Z