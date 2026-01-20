En las últimas horas se conoció un video captado por cámaras de seguridad, el cual se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida del profesor universitario Neill Felipe Cubides, ocurrido en Bogotá.

Las imágenes, compartidas por Noticias RCN, mostrarían al docente minutos antes de abordar un vehículo, en lo que sería el último registro visual que se tiene de él con vida.

De acuerdo con el noticiero, el video fue captado por cámaras de seguridad ubicadas en la carrera 15, y está fechado a las 10:06 de la noche, poco tiempo después de que el profesor saliera del norte de la ciudad. En las imágenes se observa a un hombre que, por sus características físicas y la ropa que vestía, podría tratarse de Cubides, aunque no se logra identificar su rostro con claridad.

Acá, el video en cuestión (segundo 49):

El hombre aparece parado junto a una caseta de venta, aparentemente esperando un medio de transporte para regresar a su vivienda. Según lo que se aprecia en el video, viste una chaqueta y un pantalón del mismo color que, según versiones conocidas previamente, coincidían con la ropa que llevaba puesta el profesor la noche en que desapareció.

Durante varios segundos, el hombre permanece en el lugar sin desplazarse, hasta que un carro particular se detiene cerca del sitio. El vehículo permanece estacionado por algunos minutos, lo que ha despertado el interés de las autoridades, ya que este detalle contradice la primera versión que indicaba que Cubides habría abordado un taxi.

En el material audiovisual no se observa el momento exacto en el que el hombre sube al vehículo, pero el automóvil sí se queda detenido por un buen tiempo, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber recogido al profesor.

Este fragmento es, hasta ahora, el único registro conocido que permite establecer con cierta precisión el lugar y la hora en la que Cubides habría tomado transporte la noche de su desaparición.

Por esta razón, el video se ha convertido en una prueba clave para la Fiscalía y la Policía, que ahora buscan establecer a quién pertenece el vehículo, quién lo conducía y si existe relación entre ese recorrido y los hechos que ocurrieron después.

Aunque el video no permite confirmar de manera absoluta la identidad del hombre, los investigadores consideran que las coincidencias en la vestimenta y el contexto temporal lo convierten en un elemento fundamental para avanzar en el caso.

¿Qué pasó con el profesor Neill Felipe Cubides y qué se sabe hasta ahora?

Neill Felipe Cubides, profesor universitario, fue reportado como desaparecido el 15 de enero, luego de acompañar a su hijo de 10 años a una cita médica en la Clínica del Country.

Tras más de cuatro días de búsqueda, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en una zona rural de la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

La identificación definitiva se confirmó días después mediante procedimientos forenses y algunas versiones señalan que el cuerpo estaba calcinado, lo que complicaba la identificación visual directa.

Luego de su desaparición, se registraron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias —incluyendo retiros de dinero— en zonas del sur de la ciudad, lo que alimenta hipótesis sobre un posible caso de “paseo millonario”.

