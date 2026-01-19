El grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá que provocó un muerto y al menos tres heridos dejó imágenes impactantes que fueron divulgadas en redes sociales y replicadas por Gato Noticias, de Olímpica Stereo desde su cuenta personal de Instagram.

El fuerte siniestro vial se presentó en la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en la carrera 18L con calle 65B Sur, en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar.

El video fue contundente sobre los momentos después de ese fuerte choque múltiples en la capital colombiana.

En el evento estuvieron involucrados cuatro vehículos y un peatón, de acuerdo con la información entregada por las autoridades de tránsito y movilidad.

Según el Reporte de Movilidad, el choque se registró hacia las 9:10 a. m. A las 9:59 a. m. se confirmó el cierre total de la vía mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

Al lugar llegaron unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles, la Secretaría de Movilidad, Tránsito de Bogotá y personal de criminalística, encargado de la inspección técnica y el levantamiento correspondiente.

Las autoridades indicaron que uno de los vehículos involucrados fue un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). El automotor, de placas VUH724 y perteneciente a la empresa Masivo Capital, era conducido por un joven de 21 años, quien no resultó herido.

También se vio involucrada una camioneta particular de placas IJT821, manejada por un hombre de 46 años. En este vehículo no se reportaron personas lesionadas.

Los siniestros viales se han convertido en una situación de especial atención en la capital colombiana, algo que para este caso deja en evidencia el tema a controlar por parte de las autoridades de cara a evitar mayores y nuevas tragedias en las calles de la ciudad.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Bogotá?

Enfrentar un accidente de tránsito en Bogotá requiere mantener la calma y seguir un protocolo legal y de seguridad estricto para proteger la integridad y derechos de los involucrados. En 2026, los procedimientos en la capital se rigen por el Código Nacional de Tránsito y las directrices de la Secretaría de Movilidad.

Asegurar el área: encender las luces de emergencia y colocar los triángulos reflectivos (a 30 metros de distancia) para alertar a otros conductores. Si hay heridos, no moverlos a menos que haya riesgo de incendio o explosión.

encender las luces de emergencia y colocar los triángulos reflectivos (a 30 metros de distancia) para alertar a otros conductores. Si hay heridos, no moverlos a menos que haya riesgo de incendio o explosión. Comunicarse con emergencias: marcar de inmediato a la Línea 123. Informe si hay personas lesionadas para que se despache una ambulancia y la Policía de Tránsito. Si solo hay daños materiales (“choques simples”), la ley colombiana ahora permite mover los vehículos tras tomar fotos y videos como evidencia para no obstruir el flujo vehicular.

marcar de inmediato a la Línea 123. Informe si hay personas lesionadas para que se despache una ambulancia y la Policía de Tránsito. Si solo hay daños materiales (“choques simples”), la ley colombiana ahora permite mover los vehículos tras tomar fotos y videos como evidencia para no obstruir el flujo vehicular. Recopilar evidencia: tomar fotografías detalladas de la posición de los vehículos, las señales de tránsito cercanas, el estado de la vía y los daños sufridos. Esto será fundamental para las aseguradoras y posibles procesos legales.

tomar fotografías detalladas de la posición de los vehículos, las señales de tránsito cercanas, el estado de la vía y los daños sufridos. Esto será fundamental para las aseguradoras y posibles procesos legales. Intercambiar información: en caso de ser protagonista del accidente, solicitar los datos de contacto, cédula, licencia de conducción y póliza de seguro (SOAT y Todo Riesgo) del otro conductor. No admitir culpas ni firmar documentos sin asesoría legal en el lugar.

en caso de ser protagonista del accidente, solicitar los datos de contacto, cédula, licencia de conducción y póliza de seguro (SOAT y Todo Riesgo) del otro conductor. No admitir culpas ni firmar documentos sin asesoría legal en el lugar. Verificar el IPAT: si interviene la policía, verificar que el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) describa con precisión lo ocurrido.

En Bogotá, es vital recordar que el SOAT es obligatorio y cubre la atención médica inmediata de todas las víctimas. Si el choque es simple y los vehículos están asegurados, puede utilizar las aplicaciones móviles de sus aseguradoras para agilizar el trámite mediante el “choque express”.

