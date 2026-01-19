Un nuevo accidente de tránsito se presentó en Bogotá. Según el reporte de Gato Noticias, sucedió en Ciudad Bolívar e involucró a un bus del SITP y a tres camionetas. Por el momento, no se conocen detalles de cómo sucedieron los hechos.

El siniestro fue en el barrio Vista Hermosa, en la carrera 18L con calle 65B sur y dejó una persona muerta. También quedaron tres más heridos de gravedad, que fueron enviados a los hospitales más cercanos.

En el video del periodista mencionado, se observa que uno de los vehículos quedó volcado, mientras que otro se chocó de frente con el bus del SITP y también lo golpearon por detrás.

