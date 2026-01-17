Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado 17 de enero en pleno centro del municipio, exactamente a la altura de la carrera primera, conocida como la vía Panamericana, con calle quinta, en el sentido Facatativá–Bogotá.

El siniestro causó preocupación entre los habitantes y transeúntes del sector, debido a la magnitud del impacto y a la congestión vehicular que se produjo de manera inmediata.

En el hecho se vieron involucrados dos vehículos particulares y un bus de servicio intermunicipal de la empresa Brasilia. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el choque dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas inicialmente en el lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde reciben valoración y atención médica especializada, informó el medio Noticiero, la ruta de occidente.

Hasta la zona llegaron unidades de tránsito y movilidad, así como personal de emergencia, quienes acordonaron el área para adelantar los procedimientos correspondientes y garantizar la seguridad de los demás conductores y peatones.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas exactas que habrían provocado el accidente.

Debido a la congestión que se presenta en este punto vial, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que transiten con precaución, respeten las señales de tránsito y, de ser posible, tomen rutas alternas. La información continúa en desarrollo.

