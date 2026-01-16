Un motociclista estuvo a centímetros de una tragedia tras perder el control de su vehículo y quedar a punto de ser arrollado por un tractocamión en la vía que comunica a La Pintada con Santa Bárbara, en el departamento de Antioquia. El dramático momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, aunque hasta ahora no se conoce la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos.

En las imágenes se observa cómo el motociclista pierde la estabilidad justo cuando un tractocamión lo adelanta en plena curva. La fuerza del vehículo pesado lo desestabiliza y lo lanza hacia un costado de la carretera, quedando a escasos centímetros de las llantas del camión, en una escena que por segundos puso su vida en grave riesgo.

El video ha despertado reacciones entre usuarios, quienes han advertido sobre los peligros de adelantar en tramos sinuosos y la vulnerabilidad de los motociclistas frente a vehículos de gran tamaño.

#IMPACTANTE 🥶 Motociclista estuvo a centímetros de la mu#rte cuando perdió el control y por poco es aplastado por una tractomula. Un video captado por la dashcam de otro camión que iba detrás registró el momento, el cual se presentó en una vía del mpio/Sta Bárbara (Antioquia). pic.twitter.com/hJMqj4YCP0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 16, 2026

Este hecho se conoce en medio de otro accidente registrado recientemente. En la noche del jueves 15 de enero de 2026, un motociclista murió en Ibagué tras chocar contra el separador vial en la carrera Quinta, entre las calles 51, a la altura del barrio Hacienda Piedra Pintada. La víctima fue identificada como Andrés Felipe Díaz Gracia, de 27 años, oriundo de Bogotá. Según testigos, el exceso de velocidad y la pérdida de control habrían provocado el choque, aunque las causas aún son materia de investigación.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.