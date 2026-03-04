La justicia ordinaria dictó detención domiciliaria contra un soldado profesional del Batallón de Policía Militar No. 24, investigado por un hecho ocurrido en Bogotá que terminó con la muerte de un hombre señalado de intentar un hurto, según Blu Radio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Del video viral a la condena: así cayó Frankin Gómez Serna, involucrado en delitos con menores en Villamaría)

El episodio se presentó en la madrugada del 1 de marzo de 2025. De acuerdo con la información conocida, el uniformado habría sido interceptado con fines de robo y, en medio del altercado, se desató una riña. Durante ese enfrentamiento, el militar accionó un arma de su propiedad, indicó la emisora en cuestión.

Qué pasó con el militar vínculado con el hecho

El disparo impactó al presunto asaltante y le causó la muerte. Luego de lo ocurrido, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación debido a que el integrante del Ejército no se encontraba en funciones oficiales al momento de los hechos.

Lee También

Según se estableció en el proceso, el soldado estaba en período de descanso y el arma utilizada no hacía parte de la dotación institucional. Esa condición llevó a que la competencia recaiga en la justicia ordinaria y no en la jurisdicción penal militar, detalló Blu Radio.

En audiencia celebrada en la capital, un juez determinó imponer medida de aseguramiento en el lugar de residencia del uniformado mientras avanza la investigación judicial que busca precisar cómo ocurrió el enfrentamiento y definir las responsabilidades correspondientes.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables