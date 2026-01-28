Un video que se ha convertido en viral en las principales redes sociales, especialmente en TikTok, muestra la euforia de un grupo de soldados colombianos al recibir su primer salario mínimo durante el servicio militar obligatorio.

“¡Viva Petro!”, se oyen los gritos de alegría, en un claro reconocimiento al mandatario cuyo decreto presidencial aumentó el salario mínimo legal vigente en un notable 23,7 % para el 2026. Esta decisión ha beneficiado a miles de trabajadores formales e informales, incluyendo a los jóvenes en inicio de su vida laboral y a los soldados en servicio, quienes recibieron un primer abono equivalente a 1.750.000 pesos.

En medio de este estallido de alegría virtual, el presidente Petro se hizo presente a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) y aprovechó la oportunidad para resaltar “la alta moral de las tropas de Colombia” y cómo su iniciativa salarial es un paso hacia la construcción de un “Ejército emancipador”

Sumado a ello, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino también tuvo una particular reacción al video: “Por culpa de Petro [irónico] ahora sí son verdaderos héroes”, dijo refiriéndose también a los internos en hospitales, quienes de igual manera recibieron el pago.

Por supuesto, no todo es color de rosa. Aparecen contrapuntos en el panorama mediático, tales como los videos de soldados desabastecidos en regiones como el sur de Bolívar o la presencia de disidencias de las Farc en la ciudad de Cali. Sin embargo, este video viral es una muestra fehaciente de cómo un simple acto de reconocimiento económico puede transformar el estado de ánimo de los soldados.

