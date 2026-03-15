Una operación militar en el sur de Colombia permitió la captura de un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc y el desmantelamiento de un depósito clandestino con armamento y equipos utilizados por ese grupo armado ilegal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Videos muestran momentos de tensión tras explosión en vía Bogotá-La Calera: no se reportan heridos)

El detenido fue identificado como Alexis Ávila Orozco, conocido con el alias de ‘Nelson’, señalado integrante del GAO-r Estructura Rodrigo Cadete, que hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Operativo en zona rural de Florencia

El procedimiento fue adelantado por tropas de la Décima Segunda Brigada de la Sexta División del Ejército Nacional de Colombia en la vereda Remolinos del Orteguaza, en área rural de Florencia.

Lee También

Durante la operación, las autoridades también lograron recuperar a un menor de edad que se encontraba en poder de esta estructura armada, presuntamente víctima de reclutamiento. El adolescente fue entregado a las entidades encargadas del restablecimiento de sus derechos.

Quién era alias ‘Nelson’

De acuerdo con reportes de inteligencia militar, alias ‘Nelson’ ocupaba el cargo de cabecilla de comisión dentro de la organización ilegal. Según las autoridades, había asumido esa posición luego de reemplazar a alias ‘Dumar’, quien abandonó la estructura.

Las investigaciones indican que su papel incluía la planificación de acciones criminales selectivas, actividades de inteligencia contra la Fuerza Pública, presiones a comunidades y la coordinación de cobros extorsivos a comerciantes y empresarios en zonas de Caquetá y del departamento del Huila.

Un menor de edad que había sido reclutado ilegalmente por las disidencias, fue recuperado por tropas del @COL_EJERCITOen zona rural de Florencia, #Caquetá. Un integrante de la Estructura Rodrigo Cadete fue capturado en la operación, en la que además se incautaron 8 fusiles, una… pic.twitter.com/I0ELgB9s5C — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) March 14, 2026

Tras su captura, el hombre habría entregado datos que permitieron ubicar un escondite utilizado por la organización para almacenar material de guerra y equipos logísticos.

En ese lugar los militares encontraron ocho armas largas, una ametralladora, más de 3.900 cartuchos de munición de diferentes calibres, proveedores para fusil y pistola, además de chalecos, uniformes camuflados y equipos de campaña.

Equipos tecnológicos y explosivos

Dentro del mismo depósito también fueron incautados celulares, radios de comunicación, memorias USB, un computador y un control de dron con sus respectivas baterías. Estos dispositivos serán analizados por las autoridades para ampliar las labores de inteligencia.

Adicionalmente, expertos antiexplosivos localizaron dos artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos de forma controlada para evitar riesgos a la población civil y a la Fuerza Pública.

En el lugar también se encontraron cuadernos con anotaciones, material doctrinal del grupo armado y boletas de citación que, según las autoridades, serían utilizadas para intimidar a habitantes de la región y exigir pagos extorsivos.

Las autoridades señalaron que este resultado afecta la capacidad operativa, logística y financiera de la Estructura Rodrigo Cadete en el sur del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.