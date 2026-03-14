La Presidencia de la República, liderada por Gustavo Petro, intentó apartar a siete magistrados que analizarán la primera declaración de emergencia económica emitida por el Gobierno en diciembre de 2025.

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Sin embargo, este viernes 14 de marzo de 2026, la Corte Constitucional determinó que la solicitud no procedía. Con esto, los jueces seguirán evaluando la medida, que actualmente permanece suspendida de forma provisional.

El intento de recusación buscaba cuestionar la imparcialidad de los magistrados frente a la decisión sobre la emergencia económica, pero la Corte concluyó que no existían motivos legales suficientes para apartarlos, según informó Semana. Así, el proceso judicial mantiene su curso normal, garantizando que los análisis sobre la medida se realicen de manera continua y sin interrupciones.

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La recusación fue presentada por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien argumentó posibles conflictos de interés de los magistrados frente a la decisión sobre la emergencia económica.

¿Cuáles son los magistrados que fueron recusados por Presidencia?

Con esta decisión, los siete magistrados, entre ellos Lina Marcela Escobar Martínez y Paola Andrea Meneses Mosquera, continuarán evaluando la emergencia económica sin interrupciones.

Ahora, la Corte tendrá que definir si las medidas fiscales propuestas por el Gobierno cumplen con la ley y el presupuesto, mientras el país sigue pendiente del impacto económico y social de la declaratoria suspendida provisionalmente.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.