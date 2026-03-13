El Gobierno de Gustavo Petro oficializó la expedición de siete decretos de emergencia para atender los daños provocados por la fuerte temporada de lluvias en varias regiones del país. Las medidas, firmadas este 13 de marzo, buscan fortalecer las herramientas financieras y administrativas del Estado para responder a las emergencias que han dejado inundaciones y afectaciones en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La información fue revelada inicialmente por Revista Semana.

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Entre las decisiones más llamativas está la creación de un impuesto del 16 % al consumo para los juegos de azar y apuestas por internet. El tributo aplicará sobre los depósitos que hacen los usuarios en plataformas de apuestas, aunque el decreto establece que los operadores serán los encargados de pagarlo. En la práctica, ese costo podría trasladarse a los jugadores. Además, el Gobierno ajustó el impuesto al patrimonio para que también sea pagado por sucursales de empresas extranjeras en Colombia con patrimonios iguales o superiores a 20.000 UVT.

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Los decretos también incluyen medidas de alivio para contribuyentes con deudas ante la Dian. Quienes paguen el 100 % del impuesto adeudado podrán acceder a una reducción de intereses del 4,5 % y solo tendrán que cancelar el 15 % de las sanciones. Este beneficio estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y también permitirá realizar conciliaciones con la entidad para reducir parte de los intereses y sanciones.

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Otra de las medidas es la creación de un impuesto de normalización tributaria del 19 % para quienes hayan ocultado activos o reportado deudas inexistentes. Además, el paquete contempla una adición presupuestal de 8,6 billones de pesos, de los cuales cerca de 6,34 billones serán destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para la recuperación de infraestructura, atención de emergencias y apoyo a las comunidades afectadas por la ola invernal. Parte de los recursos también se distribuirán entre entidades como el Ministerio de Hacienda, el sector salud, Prosperidad Social, el ICBF y organismos de emergencia como Bomberos y la Defensa Civil.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.