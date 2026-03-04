Se acerca un nuevo día cívico en Colombia y la medida traerá cambios importantes para miles de contribuyentes en el país. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que modificará varios vencimientos del calendario tributario debido a la declaratoria del viernes 17 de abril de 2026 como día cívico para las entidades del orden nacional.

La decisión fue adoptada mediante decreto por el presidente Gustavo Petro desde 2025 y tendrá efectos directos sobre las obligaciones tributarias cuyos plazos coincidan con esa fecha, así como sobre los vencimientos posteriores.

En un comunicado oficial, la Dian explicó que cuando el vencimiento de una obligación tributaria coincida con el tercer viernes de abril —declarado día cívico— el plazo se trasladará automáticamente al siguiente día hábil. La entidad recordó que esta medida se aplica conforme a la normatividad vigente sobre el cómputo de términos en materia tributaria.

Sin embargo, el ajuste no impacta únicamente las obligaciones previstas para el 17 de abril. Como los plazos del calendario tributario están definidos en días hábiles, al declararse no hábil esa jornada se genera un efecto en cadena que corre los vencimientos posteriores. En otras palabras, no solo se mueve la fecha de ese viernes, sino también las que le siguen dentro del cronograma oficial.

Entre los trámites que se verán afectados están la declaración y el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes correspondiente al año gravable 2025. También se modifica el calendario para la declaración y pago mensual de la retención en la fuente de 2026.

Adicionalmente, habrá cambios en la declaración anual de Presencia Económica Significativa (PES) y en la declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST). En todos estos casos, los vencimientos se trasladarán al siguiente día hábil según el nuevo orden consecutivo de fechas.

La Dian recomendó a los contribuyentes revisar el calendario tributario actualizado del año gravable 2025, disponible en su página web oficial, para confirmar las nuevas fechas exactas. Asimismo, pidió planear con anticipación el cumplimiento de las obligaciones, con el fin de evitar retrasos o posibles sanciones derivadas del ajuste en los plazos.

