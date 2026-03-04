Esta inspección evalúa el estado mecánico, eléctrico, de seguridad y las emisiones contaminantes del vehículo en Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados, con el fin de garantizar que cumpla las condiciones técnicas necesarias para circular.

En 2026, las tarifas aumentaron 7 %. Los valores establecidos son $247.490 para motocicletas, $368.853 para vehículos livianos particulares y entre $476.201 y $562.800 para vehículos pesados, según sus características.

La frecuencia varía según el tipo de vehículo. En los carros particulares nuevos, la primera revisión debe hacerse a los cinco años desde la matrícula y luego cada año; los usados deben realizarla anualmente.

Existe una excepción para vehículos matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, que podrán hacerla al sexto año.

En vehículos de servicio público y motocicletas nuevas, la primera revisión se exige a los dos años y después cada año; los usados deben cumplirla anualmente.

El certificado se descarga en línea a través del portal del Runt, ingresando los datos del vehículo y seleccionando la opción correspondiente.

Quiénes deben hacer la revisión técnico-mecánica en Colombia

La revisión técnico-mecánica en Colombia debe ser realizada por todos los propietarios de vehículos que circulen en el país, tanto carros como motocicletas, sin importar la ciudad o departamento donde estén matriculados.

Esta obligación aplica a vehículos particulares, de servicio público y también a los pesados, ya que es un requisito exigido por el Ministerio de Transporte de Colombia para garantizar la seguridad vial y el control de emisiones contaminantes.

En el caso de los vehículos particulares nuevos, la primera revisión debe hacerse a los cinco años contados desde la fecha de matrícula. Después de ese plazo, el trámite debe cumplirse cada año. Para los vehículos particulares usados, la revisión es obligatoria anualmente.

Los vehículos de servicio público, como taxis, buses y transporte especial, deben realizar la primera revisión a los dos años si son nuevos y luego cada año.

Si son usados, el control es anual desde su matrícula. Las motocicletas también están obligadas a cumplir con este requisito.

Las motos nuevas deben hacer su primera revisión a los dos años y posteriormente cada año, mientras que las usadas deben realizarla anualmente. No cumplir con la revisión puede generar multas y la inmovilización del vehículo.

