El Ministerio del Trabajo lanzó una advertencia a las empresas del país sobre el cumplimiento de documentos obligatorios relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Las compañías deben realizar la actualización anual de datos personales de los trabajadores y registrar la información correspondiente dentro de los plazos establecidos, pues existe una fecha límite que marca el “punto de no retorno” para evitar sanciones.

Este proceso incluye la evaluación de los estándares mínimos del trabajador, la verificación del cumplimiento de requisitos laborales y, en caso de detectar fallas, la formulación de un plan de mejoramiento.

La cartera también menciona que la información debe ser cargada en la plataforma oficial dispuesta por las autoridades laborales.

La advertencia recalca que no cumplir con esta obligación puede acarrear investigaciones administrativas, multas económicas e incluso otras medidas correctivas.

El Ministerio insiste en que la actualización de datos personales no es un simple trámite, sino una herramienta clave para garantizar condiciones seguras para los trabajadores y prevenir riesgos laborales.

Finalmente, la cartera hace un llamado a empleadores y responsables del área de talento humano para que revisen con anticipación sus procesos y eviten contratiempos que puedan afectar a la empresa.

