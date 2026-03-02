Indra Group presentó su nueva unidad de negocio IndraMind para América Latina, con el objetivo de fortalecer la seguridad integral en la región frente a amenazas cada vez más complejas e híbridas.

La división integra las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa del grupo, junto con una plataforma avanzada de inteligencia artificial diseñada bajo principios de soberanía tecnológica y ciberresiliencia.

Según la compañía, los riesgos actuales combinan ataques físicos y digitales, además de emergencias naturales, lo que exige una gestión más coordinada y menos fragmentada.

IndraMind busca ofrecer una visión operativa en tiempo real que facilite la toma de decisiones complejas, la automatización de procesos y la coordinación entre múltiples actores, como fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y administraciones públicas.

En América Latina, la plataforma tiene potencial para reforzar la protección de infraestructuras críticas —como redes eléctricas, plantas de energía, sistemas de agua, transporte, salud y pagos—, así como la vigilancia de fronteras y la seguridad ciudadana.

También puede mejorar la gestión de emergencias como incendios, terremotos e inundaciones mediante simulaciones y análisis predictivos.

IndraMind se basa en tres pilares: inteligencia artificial nativa, soberanía tecnológica —control de datos, algoritmos e infraestructura— y ciberresiliencia, garantizando continuidad operativa ante posibles ciberataques.

