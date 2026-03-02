El caso de Diana Ospina en Bogotá dejó en evidencia que el teléfono celular inteligente que las personas a diario debe transformarse de un simple medio de comunicación en una herramienta de supervivencia técnica.

La inseguridad en las principales ciudades de Colombia ha mostrado un repunte preocupante en modalidades de secuestro exprés, comúnmente denominadas ‘paseo millonario’.

Según reportes recientes de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este delito ha evolucionado. Ahora, los delincuentes interceptan a sus víctimas principalmente a través de aplicaciones de transporte informal o taxis tomados directamente en zonas de alta afluencia nocturna y rumba.

Ante este panorama hostil, configurar correctamente las funciones de emergencia de cada dispositivo puede ser la diferencia entre una tragedia y una reacción oportuna de las autoridades o los seres queridos, con algunas recomendaciones de expertos de El Tiempo.

Pasos en Android y iPhone para proteger el celular de robo en un ‘paseo millonario’

El primer paso indispensable para cualquier usuario es activar las funciones de localización remota. En dispositivos Android, debe dirigirse al menú de ‘Configuración’, luego a ‘Seguridad y privacidad’ y activar ‘Encontrar mi dispositivo’. Esto permite que, ante una retención o robo, su ubicación pueda ser rastreada desde cualquier computador con acceso a su cuenta de Google.

Para quienes utilizan iPhone, el proceso es similar. En ‘Configuración’, pulse sobre su nombre de usuario y seleccione ‘Encontrar’. Asegurarse de que ‘Buscar mi iPhone’ y ‘Compartir mi ubicación’ estén encendidos. El caso de Diana Ospina prende la necesidad de este tipo de alarmas.

Una función crítica en Apple es configurar el grupo ‘Familia’, permitiendo que contactos de extrema confianza visualicen en tiempo real su ubicación exacta, el trayecto que sigue y hasta el nivel de batería de su equipo desde sus propios dispositivos o iCloud.

Apple ha introducido una función denominada ‘Reporte de llegada’ a través de iMessage, la cual es una de las defensas más robustas contra el paseo millonario. Para usarla, abrir un chat con una persona de confianza, pulsar el botón ‘+’ y elegir ‘Reporte’. Allí se puede establecer el tiempo estimado de su trayecto a casa. Si el sistema detecta que el usuario se desvía, se demora más de lo previsto o si el teléfono se apaga repentinamente, enviará automáticamente una alerta a su contacto con su última ruta conocida.

En el ecosistema Android, la función ‘Emergencia SOS’ es fundamental. Al entrar en ‘Configuración’ y luego en ‘Emergencias’, puede configurar contactos de seguridad y activar la opción de hacer llamadas de auxilio o enviar su ubicación en tiempo real con solo presionar rápidamente el botón de encendido varias veces. Algunos modelos permiten incluso realizar grabaciones de audio o llamadas silenciosas que informan a sus allegados sobre lo que ocurre en el habitáculo del vehículo.

¿Qué es más seguro para ‘paseo millonario’ en Colombia?

El sentido común dicta evitar tomar taxis directamente en la calle, ya que los casos recientes involucran vehículos interceptados sin registro digital, según la recomendación de El Tiempo. Lo ideal es solicitar siempre el servicio mediante aplicaciones reconocidas que cuenten con protocolos de seguridad integrados.

Plataformas como Uber utilizan la tecnología RideCheck, un sistema que detecta anomalías como paradas prolongadas o rutas inusuales, contactando de inmediato al usuario para verificar su bienestar.

Además, incluye un botón de pánico enlazado con la Policía Nacional. Por su parte, DiDi permite compartir el recorrido con hasta cinco contactos y emplea inteligencia artificial para monitorear el viaje 24/7. InDrive ofrece la posibilidad de verificar los datos del conductor y el vehículo antes del abordaje, un paso crítico para descartar autos sospechosos.

La prevención efectiva combina la responsabilidad individual con la tecnología. Tomar transporte solo en sitios seguros y tener configuradas estas opciones de auxilio en el celular fortalece drásticamente su seguridad personal en movilidad.

