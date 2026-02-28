En un mundo donde la seguridad de los datos personales es cada vez más frágil, muchos usuarios se preguntan cómo pueden hacer llamadas telefónicas sin que su número de celular quede registrado en la pantalla del receptor.

Ya sea por motivos de seguridad, para evitar el ‘spam’ de vuelta o simplemente por mantener el anonimato en gestiones puntuales, la función de “número oculto” o “ID de llamada privado” es una herramienta que todos deberían conocer.

Aunque existe el famoso código secreto para llamadas únicas, lo que pocos saben es que tanto el sistema operativo de Apple (iOS) como el de Google (Android) permiten activar esta función de manera estructural

Paso a paso en iPhone

Para los usuarios de la manzana, el proceso es sumamente lineal y no requiere la instalación de aplicaciones de terceros, las cuales suelen ser riesgosas para la privacidad.

Ingrese a Ajustes: busque el icono del engranaje en su pantalla de inicio.

Localice la pestaña ‘Teléfono’: deslice hacia abajo hasta encontrar el apartado dedicado a las llamadas.

Mostrar ID de llamada: dentro de este menú, verá una opción llamada “Mostrar mi ID de llamada”.

Desactivar el interruptor: por defecto, esta opción está activada (en color verde). Al apagarla, su iPhone dejará de enviar la información de su número a las redes de telefonía de los destinatarios.

A partir de ese momento, cualquier persona a la que usted llame verá en su pantalla la leyenda “Número privado” o “Llamada oculta”.

Cómo activarlo en Android

Debido a la diversidad de marcas (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.), las capas de personalización pueden cambiar el nombre de los menús, pero la ruta lógica suele ser la misma en casi todos los dispositivos modernos.

Abra la app de Teléfono: es la aplicación que usa normalmente para marcar números.

Acceda a los Ajustes: toque los tres puntos verticales (o el icono de engranaje) que suelen aparecer en la esquina superior derecha.

Servicios complementarios o Ajustes adicionales: dependiendo de su modelo, deberá buscar una opción que agrupe funciones avanzadas. En dispositivos Samsung, por ejemplo, aparece como “Servicios complementarios”.

ID de llamada: una vez allí, seleccione “Mostrar mi ID de llamada”.

Ocultar número: se abrirá una ventana emergente con tres opciones: “Valor predeterminado de red”, “Ocultar número” o “Mostrar número”. Seleccione “Ocultar número”.

¿Qué pasa si no me aparece la opción?

Es importante advertir que, en algunos países o con ciertos operadores de telefonía móvil, esta función puede estar bloqueada desde la tarjeta SIM por políticas de la empresa.

Si al intentar seguir estos pasos nota que la opción de “Ocultar número” aparece en gris o simplemente no está, la solución es comunicarse directamente con su proveedor de servicios y solicitar la activación del servicio de “Restricción de identidad de origen”.

