Desde San Francisco (Estados Unidos), Pulzo estuvo presente en el lanzamiento global de la nueva serie Samsung Galaxy S26, un evento que marca un antes y un después en la industria móvil. Ya no hablamos solo de teléfonos inteligentes; la gigante surcoreana ha dejado claro que entramos en la era del “Al Phone”.

Para entender a fondo qué significa este cambio, conversamos en exclusiva con Marcel Dellabarba, director de comunicaciones de Samsung para Latinoamérica, quien reveló la agresiva estrategia de la marca para duplicar la inteligencia artificial en el mundo, la nueva alianza con el buscador Perplexity, y un tema sensible para el bolsillo de los colombianos: el inminente aumento de precios en la tecnología para 2026, impulsado por una crisis en los componentes de memoria.

Samsung ha denominado a su plan como la “democratización de la IA”. Según Dellabarba, la meta es llevar los dispositivos con inteligencia artificial de 400 millones al cierre de 2025 a 800 millones en 2026.

“Nuestro compromiso es que todos los dispositivos Galaxy que van a ser lanzados en 2026 tengan alguna función de inteligencia artificial. Esto aplica también para Latinoamérica y Colombia; es decir, vamos a duplicar la capacidad de nuestros dispositivos”, aseguró.

Samsung lanza la serie Galaxy S26

El directivo aclaró que la estrategia no deja atrás los equipos existentes. “Esto vale para todos. Tenemos siete años de upgrade de software y de seguridad para los dispositivos Galaxy. Sin embargo, aclaro que las funciones van a depender del hardware de procesamiento. Pero nuestro compromiso no es solo para los nuevos, sino también para la gran mayoría de los dispositivos. Trabajamos con muchos socios para cumplir este desafío de democratizar la inteligencia artificial”.

Nueva alianza con Perplexity y opciones para el usuario

Aunque Google con Gemini ha sido un socio tradicional en el ecosistema Android, Samsung anunció recientemente una alianza con Perplexity, un motor de búsqueda con IA de última generación. “La inteligencia artificial de Perplexity estará disponible para toda la serie S. Para todos los usuarios que, a partir de la próxima semana, compren los dispositivos de la serie Galaxy S”, indicó Dellabarba.

El objetivo, según explicó, es ampliar la oferta de herramientas: “Sabemos que la gran mayoría de las personas, cuando van a buscar algún contenido o información, ya utilizan en promedio tres motores distintos. Lo que estamos haciendo es traer más opciones. Ya tenemos Gemini, estamos haciendo un ‘upgrade’ con Bixby que ayudará mucho, y ahora puedo confirmar Perplexity. Es parte de nuestro compromiso de trabajar con colaboración y dar más opciones a las personas”.

El despliegue de estas capacidades exige un salto en hardware. Según Dellabarba, el Galaxy S26 es el dispositivo más potente que ha lanzado Samsung hasta ahora, incorporando los chips Exynos y Snapdragon de última generación, preparados para soportar modelos de lenguaje avanzados y funciones generativas. “Claro, tenemos que seguir evolucionando con el hardware. Por eso decimos que el Galaxy S26 es el Galaxy más potente que hemos lanzado. Contamos con los chips Exynos y Snapdragon de última generación, que están preparados para todo este desarrollo y utilización de inteligencia artificial”.

Impacto en precios de los teléfonos Samsung

El directivo fue transparente sobre el impacto económico de estas innovaciones. Aunque la IA es protagonista, el aumento en los precios de los dispositivos no se debe a ella, sino a la escasez y el alza de los componentes de memoria.

“Este año nuestro gran desafío, más allá de traer innovación, es lo que toda la industria va a sentir: los cambios y los aumentos de precios de las memorias. Esto va a tener un reflejo en toda la industria, no solo en Samsung. La ventaja que nosotros tenemos es que manejamos nuestra cadena de suministro completa y podemos trabajar mejor esto”, detalló.

Dellabarba precisó: “Es por el aumento de los chipsets. Este es el principal tema de la industria este año, no solo para los smartphones, sino para toda la tecnología. Creemos que vamos a sufrir un poco menos gracias a nuestra cadena de suministro, reduciendo el impacto al consumidor lo máximo posible, pero será una nueva realidad”.

Samsung lanza la serie Galaxy S26

Inteligencia Artificial Agéntica: IA sin fricciones

Samsung prevé que la IA se vuelva “invisible” para el usuario, integrándose de manera orgánica en el sistema operativo. A este enfoque lo llaman “Inteligencia Artificial Agéntica”.

“Nuestro compromiso y visión es que la inteligencia artificial va a ser como infraestructura. Será como la electricidad o el internet: no tendrás que pensar en ella. Si no es simple, no vamos a conseguir democratizar la tecnología. En el futuro, no necesitarás elegir qué IA usar. Tú solamente harás un pedido -por voz o texto- y el Galaxy elegirá la mejor tecnología para traer el resultado”, detalló Dellabarba.

Un ejemplo práctico: si un amigo invita al usuario a un partido de fútbol, el teléfono puede anticipar la información cruzando datos de WhatsApp, correo y calendario, dando la respuesta inmediata sin intervención manual.

Finalmente, el directivo destacó la importancia de nuestra región dentro de la estrategia global de Samsung. “América Latina es un gran mercado, es el segundo o tercero más grande en volumen para Samsung. De esos 800 millones, una gran parte es para nuestra región. No tengo el dato exacto, pero son muchos millones, ya que somos un mercado prioritario”.

Samsung lanza la serie Galaxy S26

Con el Galaxy S26, Samsung no solo redefine el teléfono inteligente; plantea una transición hacia un ecosistema donde la inteligencia artificial es protagonista y la experiencia del usuario se simplifica al máximo, mientras la industria tecnológica enfrenta nuevos desafíos en costos y componentes. La era del “Al Phone” ya está aquí.

