Desde San Francisco, donde se realizó el lanzamiento global, Pulzo conoció de primera mano los detalles de la nueva familia Samsung Galaxy S26. Privacidad a nivel de píxel, cámaras de 200 megapíxeles y una alianza inesperada con Perplexity marcan el rumbo de esta generación, con la que la surcoreana busca redefinir la experiencia móvil.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Adiós al ‘Smartphone’: Samsung lanza la serie Galaxy S26 y lleva la IA a otro nivel)

En conversación con Juliano Vingilis, director de producto de Samsung para América Latina, quedaron claras las apuestas de la compañía: más potencia para la inteligencia artificial, mayor control sobre la privacidad y una experiencia fluida que combine varios asistentes en un mismo dispositivo.

Andrés Murcia, CEO de Pulzo, y Juliano Vingilis, director de producto de Samsung para América Latina.

Lee También

Samsung mantiene su estructura de tres equipos para abarcar diferentes perfiles de consumidor. El lanzamiento incluye el Galaxy S26 estándar, el S26 Plus y el S26 Ultra, una fórmula que ya es conocida en la marca, pero que ahora se potencia con una integración más agresiva del llamado Galaxy AI.

El foco principal de esta generación es precisamente esa combinación máxima entre hardware y software. Los dispositivos incorporan procesadores de última generación que ofrecen un 39 % más de rendimiento específicamente en el procesamiento neuronal, el motor clave para que las funciones de inteligencia artificial operen con mayor velocidad y precisión.

Así funciona la pantalla de privacidad del Samsung Galaxy S26

Una de las innovaciones más llamativas es la nueva “pantalla de privacidad”. Históricamente, quienes querían evitar miradas indiscretas en el transporte público debían recurrir a vidrios templados oscuros. Con el S26, según explicó Vingilis, esto cambia por completo.

“No es un accesorio, es una combinación de hardware y software que trabaja a nivel de píxeles. El sistema modifica la emisión de luz de los píxeles para que la imagen sea visible únicamente para la persona que está justo frente a la pantalla, bloqueando la visión desde los ángulos laterales”, detalló.

Samsung lanza la serie Galaxy S26

La función puede activarse o desactivarse fácilmente desde un botón en pantalla. Además, permite configurarse para encenderse automáticamente bajo ciertas condiciones o al abrir aplicaciones específicas, como las bancarias o de mensajería. El resultado: se elimina la necesidad de instalar protectores físicos que oscurecen la pantalla de forma permanente.

Lee También

Tres inteligencias artificiales en un solo equipo

Otra de las grandes novedades es la convivencia de múltiples asistentes. La pregunta es inevitable: ¿Google, Samsung o Perplexity? La respuesta, según el directivo, es clara: todas.

Aunque los usuarios ya están familiarizados con Google Gemini y Bixby, el S26 integra oficialmente a Perplexity dentro del sistema operativo. La idea es ofrecer libertad de elección y una experiencia integrada.

A través del botón lateral o mediante comandos de voz —como “Hey Google”, “Hey Bixby” o “Hey Perplexity”— el usuario puede invocar al asistente que prefiera según la tarea que necesite resolver. La integración, explicó Visilis, busca que no se perciba como una aplicación externa, sino como parte del “cerebro” del teléfono.

Una de las mayores inquietudes del público es si estas funciones implicarán una suscripción mensual. Vingilis fue claro: “De momento, las funciones de inteligencia artificial incorporadas directamente en el producto, como el Photo Assist o la generación de imágenes basada en la galería del teléfono, no tienen costo adicional”.

El uso, aseguró, es fluido, “sin límite, sin token y sin crédito” por ahora. No obstante, aclaró que si el usuario decide contratar servicios premium de terceros o versiones avanzadas de los socios tecnológicos, esos podrían tener un costo independiente. La funcionalidad nativa del equipo, en todo caso, es gratuita.

Samsung Galaxy S26: Cámaras más potentes y diseño más liviano

En el apartado fotográfico también hay avances importantes. El modelo Ultra incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles. Más allá de la cifra, Vingilis destacó que los sensores han evolucionado para capturar mayor cantidad de luz, lo que mejora de forma significativa las fotos y videos en condiciones nocturnas.

Samsung lanza la serie Galaxy S26

En cuanto al diseño, Samsung logró reducir peso y grosor frente a la generación anterior, un punto relevante en dispositivos que suelen aumentar de tamaño por integrar mejores cámaras.

Para reforzar la resistencia, la pantalla principal está protegida con Corning Gorilla Glass Armor 2, un material más robusto que versiones previas y pensado para minimizar daños por caídas.

Aunque el lanzamiento es global, el precio para Colombia y el resto de América Latina todavía no ha sido anunciado. Vingilis señaló que el costo dependerá de cada país y que será comunicado localmente durante la primera semana de marzo.

Con la serie Galaxy S26, Samsung apuesta por un teléfono que combina privacidad dinámica, múltiples cerebros de inteligencia artificial y mejoras sustanciales en fotografía y rendimiento. La clave no está solo en la potencia, sino en cómo estas herramientas se integran para que el usuario no tenga que pensar en ellas, sino simplemente usarlas.

Pulzo fue invitado al Unpacked 2026, evento global de Samsung en San Francisco para tener la primera mirada del segmento premium en móviles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.