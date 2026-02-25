La línea, compuesta por S26, S26+ y S26 Ultra, apuesta por una inteligencia artificial más proactiva, contextual y adaptativa, capaz de gestionar tareas complejas en segundo plano para que el usuario se concentre en los resultados y no en el proceso.

La compañía enfatizó que la IA fue diseñada para ser confiable, funcionar de manera natural y proteger la privacidad sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El Galaxy S26 Ultra incorpora un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, lo que se traduce en mayor velocidad, mejor desempeño multitarea y funciones de IA siempre activas.

También integra una cámara de vapor rediseñada para optimizar la disipación térmica y carga rápida que alcanza hasta 75 % en 30 minutos.

En pantalla, introduce la primera Privacy Display integrada en un móvil, que limita la visibilidad lateral para reforzar la seguridad.

En fotografía, el Ultra lidera con un sistema de 200 MP, mejoras en grabación nocturna, super estabilización y compatibilidad con el códec profesional APV.

Las herramientas de edición con IA permiten modificar imágenes mediante lenguaje natural y realizar ajustes paso a paso. Funciones como Now Nudge, Now Brief, Circle to Search y un Bixby más conversacional refuerzan la experiencia inteligente.

En seguridad, la serie incluye protección a nivel de chip con Samsung Knox, cifrado avanzado, criptografía post-cuántica y siete años de actualizaciones. La preventa inició este 25 de febrero, con precios desde $ 5.079.000 y un diseño unificado en varios colores.

