En la era del teletrabajo, el ‘streaming’ en 4K y los videojuegos en línea, el ‘router’ se ha convertido en el corazón de cualquier hogar. Sin embargo, a diferencia del celular o el computador, este dispositivo suele ser el gran olvidado.

Muchos colombianos mantienen el mismo equipo que les instalaron hace cinco o seis años, ignorando que la tecnología que emite su señal de Wi-Fi tiene una “vida útil” técnica que, de ignorarse, puede convertir su fibra óptica de alta velocidad en una conexión tortuosa.

Expertos en tecnología y fabricantes coinciden en una regla de oro: un ‘router’ debe renovarse, idealmente, cada tres a cinco años.

Pero, ¿por qué este aparato requiere un cambio si todavía prenden las luces?

El estándar de Wi-Fi

La tecnología inalámbrica evoluciona por generaciones, conocidas como estándares 802.11. Si su ‘router’ tiene más de cinco años, es muy probable que funcione con Wi-Fi 5 (802.11ac) o, peor aún, con el antiguo Wi-Fi 4.

Hoy en día, el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) es la norma para quienes buscan estabilidad. La diferencia no es solo la velocidad máxima de descarga, sino la capacidad de gestionar múltiples dispositivos simultáneamente.

En un hogar moderno donde hay tres celulares, dos computadores, un televisor inteligente y hasta una freidora de aire conectada, los ‘routers’ viejos se “asfixian”. El Wi-Fi 6 permite que el ‘router’ conecte con varios dispositivos a la vez sin hacer fila, reduciendo la latencia y los cortes en las videollamadas de Zoom o Teams.

El desgaste físico

A diferencia de un televisor que se apaga por las noches, el ‘router’ es un trabajador incansable que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este funcionamiento continuo crea un calor constante en sus componentes internos, principalmente en el procesador y los condensadores.

Con el paso de los años, el calor degrada los materiales semiconductores. Esto se traduce en comportamientos erráticos que los usuarios suelen identificar como “el internet se puso lento”. Si usted nota que debe reiniciar el ‘router’ una o dos veces por semana para que la señal regrese a la normalidad, no es un capricho del destino: es el ‘hardware’ dándole sus últimos suspiros.

Un ‘router’ que se sobrecalienta empieza a perder paquetes de datos, lo que provoca esas molestas pausas de carga cuando usted está viendo una película o en medio de una partida importante.

Seguridad

Este es quizás el punto más crítico y el menos mencionado. Los ‘routers’ funcionan con un ‘software’ interno llamado ‘firmware’. Los fabricantes suelen lanzar actualizaciones para corregir huecos de seguridad que los hackers descubren con el tiempo. Sin embargo, después de unos años, las marcas dejan de dar soporte a los modelos antiguos (lo que se conoce como ‘End’ of ‘Life’).

Un ‘router’ sin actualizaciones es una vulnerabilidad para toda su red. Además, los protocolos de seguridad han avanzado: el antiguo cifrado WPA2 ya ha sido vulnerado en diversas ocasiones, mientras que el nuevo estándar WPA3 ofrece una protección mucho más robusta contra ataques de fuerza bruta. Si su equipo no soporta las nuevas medidas de seguridad, sus datos bancarios, contraseñas y privacidad están en mayor riesgo que si utilizara un equipo moderno y actualizado.

¿Cómo saber si ya es hora de cambiar el módem?

No siempre tiene que gastar dinero de su bolsillo. Si usted es cliente de una empresa de telecomunicaciones desde hace varios años, tiene derecho a solicitar una actualización tecnológica. Aquí algunos consejos para identificar el momento del cambio:

Cobertura reducida: si antes la señal llegaba al último cuarto y ahora apenas llega al comedor, las antenas internas podrían estar fallando.

Nuevos dispositivos en casa: si compró un celular de última generación o una consola PS5/Xbox Series, estos dispositivos están diseñados para Wi-Fi 6. Un ‘router’ viejo limitará su rendimiento.

Interferencias: los ‘routers’ modernos manejan mejor las bandas de 5GHz y 6GHz, que están menos congestionadas que la vieja banda de 2.4GHz que usan hasta los microondas.

